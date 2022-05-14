Emekliye kesin haber var! 3000 TL ve üzerinde ödeme almak isteyenlere hemen sonuç verilmektedir

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 3000 TL ve üzerinde ödeme almak isteyen kişilere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak. Devlet bankaları ve özel bankaları tarafından başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşların ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak alabilecekleri bu kredilere sadece emekli olan vatandaşlar kendi maaş almış oldukları banka şubesinden katılmaktadır. Emekli olan kişiler için başlatılan bu kampanyalara katılacak olan kişilere banka hızlı bir şekilde sonuç vermektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden kamu destekli olarak alabileceğiniz bu kredilerde 3000 TL en düşük limit olarak verilmektedir.

Başvurular nasıl yapılır?

Nakit başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, emekli maaşım şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte 3000 TL ve 10000 TL arasında gelir belgesiz 10000 TL üzerinde ise gelir, belgeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabilir. Başvurularını yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenerek hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmektedir. En yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunacak olan kişilere banka şubesi, haricinde internet bankacılığı ve mobil uygulamalarda imkan sağlamaktadır.

Emekli maaşımızı eğer kamu bankalarından alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonucunuzu öğrenebilir, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli kredisi kullanabilirsiniz.

Ptt üzerinden 3000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar SMS ile başvurularını gerçekleştirebildikleri gibi, ayrıca PTT gişelerine giderek bir işlemlerini kolay birşekilde yapabiliyor. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız size en yakın PTT şubesine giderek gişe personeli yardımı ile aktif Bank İhtiyaç Kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Oturduğunuz yerden kredi başvurusu yaparak, ne kadar kredi onay aldığınızı merak ediyorsanız, PTT, SMS kredi servisine başvurunuzu gerçekleştirerek, işlem yapabilir ve hemen onay alabilirsiniz. Sms ile PTT, Emekli Kredisi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermesi yeterli olmaktadır. Yapılacak olan başvurular sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu vermektedir ve onaylanan tutarı, ister, PTT şubesinden isterseniz de ev adresinizden kullanabilirsiniz.