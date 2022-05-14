Cumhurbaşkanı: En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Belli Oldu!

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Karşınızda Emekli ve Memurlar İçin Yeni Zam Senaryoları! Emekli ile memurlara her sene olduğu gibi 2022 senesi içerisinde de ikinci altı aylık süreç açısından yani temmuz ayı içerisinde maaş zammı yapılacak. Peki masada hangi formüller yer almakta? Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

2022 senesinin henüz ilk 4 aylık süreci içerisinde enflasyon rakamlarının çok ciddi rakamlara ulaşması ile beraber zam beklentilerinde de artış yaşandı. Milyonlarca vatandaşın nisan ayı enflasyon rakamlarının da kamuoyu ile paylaşılmasının hemen sonrasında temmuz ayı içerisinde ne kadar zam yapılacağı yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Diğer taraftan bu sene SSK ile BAĞ-KUR emeklilerini de büyük bir beklenti içine sokan yeni açıklamalar da dikkatlerden kaçmadı.

Emekli taban aylıklarının artırılması masada yer alıyor

SSK ile BAĞ-KUR emekli vatandaşlarının Ocak 2022 senesi içerisinde 2.500 TL olarak açıklanan en düşük emekli maaşı oranlarında da artış yapılacak. 2.500 TL'ye Ocak ayı içerisinde çıkarılan taban aylıkların Önümüzdeki Temmuz ayı içerisinde arttırılmasına ilişkin alternatiflerin formül şeklinde masada yer alacağı ifade ediliyor.

Emekli ile memura refah payı ödenecek

Temmuz ayı içerisinde memur ile emekli vatandaşları enflasyon artışı ile Toplu sözleşme zammının haricinde aynı şekilde ocak ayı içerisinde de gerçekleştirilen ek zamma benzer bir destek ödemesinin yapılması da formüller arasındaki yerini alıyor. Sosyal refah desteğinin gündeme gelmesinin sonrasında 3 senaryodan biri olacak refah Payı da yine aynı şekilde gündem oluşturmaya devam ediyor.