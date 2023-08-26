Otomotiv piyasasında hareketlilik günleri başladı. Bakanlık tarafından uygulanmaya başlanan yeni karar doğrultusunda 0 ve 2. el araç fiyatlarında oluşan köpük ortadan kalktı. İkinci el araç pazarında fiyatlar piyasa değerinin altına düşerek gerçek değerine ulaştı. Bu dönemde araçlar banka teklifleri ile daha cazip hale getirildi.

Alternatif Bank ay sonunu zor getiren emekli için 48 ay vadeli düşük faizli taşıt kredisi teklifini başvuru onayına açtı. Hızlı onay süreci ve pratik başvuru seçeneği ile şubeye gitmeden online uygulama üzerinden 100.000 TL kredi başvurusu anında yapılabiliyor.

ALTERNATİF BANK 100 BİN TL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Alternatif Bank ile araç kredisi başvurusunda bulunacaklar bütçeye ve gelire uygun esnek ödeme fırsatı sunan bankanın 48 ay vadeli taşıt kredisi teklifini değerlendirebilir. Online mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden yapılacak kredi başvurusu anında onay alarak hızlı başvuru aşaması dakikalar içerisinde tamamlanabilir. Alternatif Bank müşteri hesabı oluşturan her emekli, asgari ücretli ve özel sektör çalışanı şartları karşıladığında hayalindeki araca hızla kavuşuyor.

ALTERNATİF BANK 100 BİN TL TAŞIT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

Alternatif Bank 100.000 TL taşıt kredisi başvurusunda bulunacaklar online ortamda kredi başvurusunu yaptıktan hemen sonra kredi onayına dair bilgi mesajı ile karşılaşacak. Bir sonraki adımda alınmak istenen aracın rehin işlemleri tamamlanarak kredi kullanım sürecine geçilecektir. Alternatif Bank’ın düşük faizli kredi teklifinden faydalanmak isteyenler aşağıdaki tabloyu inceleyebilir:

-Kredi tutarı: 100.000 TL

-Kredi vade süresi: 48 ay

-Kredi faiz oranı: %3,70

-Kredi aylık taksit tutarı: 5.374 TL

-Kredi tahsis ücreti: 500 TL