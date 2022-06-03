Emekliye Haziran ayı içerisinde Bayram gelmeden 4000 TL ödeme verilecek

Emekli olan vatandaşlar acil nakit ihtiyaçları olması durumunda bankalar üzerinden 4.000 TL'ye kadar bu ay içerisinde ödeme alabilecek. Kamu bankaları tarafından başlatılan bu kampanya ihtiyaç kredisi değil kredili mevduat hesabı olarak sizin hesabınıza yatmaktadır. Emekli vatandaşlar 4000 TL'ye kadar acil ihtiyaçları için kredi kullanmak istiyorlarsa kredili mevduat hesabı başvurusuna işlem yaparak artı para olarak kendi emekli maaşı hesabı üzerinden ödeme alabilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank başlatmış olduğu Bu kampanyada düşük faizlerle ihtiyaç kredisi verdiği gibi 12 ay vadeli olarak kredili mevduat hesabı başvurusu yapacak olan kişilere 4000 TL artı para vereceğini açıkladı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ₺4.000 emekli parası için başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Banka hesabı olması durumunda internet bankacılığı şifresi alabilir ve mobil uygulama üzerinden başvurusunu gerçekleştirebilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşı hesabı üzerinden hem ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor hem de vatandaşlara Kredi haricinde nakit kullanabilecekleri kredili mevduat hesabı imkanı vermektedir.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden daha önce Kredi kullandıysanız 4000 TL'ye kadar işlem yapacak olan vatandaşların başvurularını internet bankacılığı üzerinden kolay bir şekilde alan kamu bankaları hemen aynı gün içinde onay vererek artı para imkanından faydalanmanıza olanak sağlamaktadır.