TC sonuna göre verilecek ödemeler bugün başladı! 20.000 TL ödemeleri almak için başvuru yapmak şart

Kimlik numaranıza göre, 20000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz son dakika kampanyası başlatılıyor. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada banka kredi puanına uygun olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanarak hızlı bir şekilde işlem yapabilecek. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanyada 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşların banka kredi puanına bakarak işlem yaparak, kredi, onaya sunacaktır.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 20000 TL'ye kadar kredi onayı almaları durumunda 36 ay vadeye kadar işlenmesini gerçekleştirmektedir. En yakın banka şubesine girerek kredi kullanacak olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda ihtiyaç kredisini aynı gün içinde hesaplarına yatırabilir. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası müşterileri, özellikle internet bankacılığını kullanıyorsa, bankanın internet bankacılığını kullanarak mobil uygulamaları üzerinden de kredi kullanabilmektedir.

Denizbank başvuru aşamaları...

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara SMS ile kredi başvurusunu gerçekleştirerek, T.C kimlik numarası üzerinden ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyorlar. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi onayı alabilmeleri için bazı şartlar uygun olması gerekmektedir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı da yazarak bu mesaj: 32 80 numarasına gönderirseniz sizlere hızlı bir şekilde, Denizbank, ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacaklar.

Kredi onayı alan müşteriler mobil uygulama üzerinden de şubelere gitmeden kendi hesaplarına para yatırması yapabiliyor. Devlet destekli olarak kredi kullanmak isteyen kişilerin emekli olması ve emekli maaşlarını banka üzerinden alması gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası başvuru aşamaları...

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonlarından mesaj atarak, bankanın internet sitesine girerek veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapacak olan vatandaşlar, 20000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabiliyor. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir, yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda, 10 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutarı en yakın banka şubesinden kullanmanıza imkan sağlanacaktır.