Emekliye Haber Var: Mayıs ayı içinde 7500 TL ödemeler hesaplara yatacağı açıklandı!

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında, acil ihtiyacı olan kişilere 7500 TL'ye kadar ödemeyi Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılacağı açıklandı. Kamu bankaları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sizlerde başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek ve 7500 TL ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı alabileceksiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenerek kendi emekli, hesabınızı hemen kredi başvurusunda bulunarak, ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve 36 ay vadeye kadar işlem yapacaksınız.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar başvurularını Ziraat Mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat yapabiliyor. Başvuru yapacak olan kişiler bu bankadan maaş alması durumunda istedikleri zaman mobil uygulamaya giriş yaparak buradan nakit kredi başvurusunda bulunabilir ve daha önce kredi alsa bile 7500 TL'ye kadar düşük faizli krediye hemen hesabına yatırabilir. 36 ay vadeye kadar yapacağınız bu işlemlerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme daha sonraki taksit ödemelerini de 90 günde bir yapma imkanı sunulmaktadır.

Vakıfbank ve Halkbank

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 7500 TL'ye kadar emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlarında bu bankalardan birisinden maaş alması gerekmektedir. Emekli maaşınızı bu bankalara taşıyarak, sizlerde hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu nakit kredi kampanyasında, emekli maaşınızı taşımadan, işlem yapmak istiyorsanız, banka kredi puanınızın yüksek olması gerekiyor. Kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek, daha yüksek limitlerde de hem ihtiyaç kredisi alabilir, hemde diğer bankadaki borçlarını kapatmak için transfer kredisi kullanabilir. Bankaların resmi internet sitelerine girerek güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilir, mayıs ayı içerisinde yapılacak olan kredi kampanyaları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.