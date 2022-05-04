Tarih Verilerek Açıklandı: Elektriğe Büyük Zam Yapılacak! Size kötü bir haberimiz var. Elektriğe büyük zam yapılacağı konuşuyor. Yapılan zamların sonrasında maliyetin artış göstermesi sonrasında bir zam daha bekleniyor. Yapılan açıklamada bütün abonelerin bu zamdan etkileneceği açıklandı. Enerji piyasaları tarafından yapılan açıklamalara göre bütün abone gruplarına zam bekleniyor. Zam oranını tahmin etmek ise şu an açısından imkansız gibi görünüyor.

Bugünden İtibaren (1 Mayıs) Elektriğe Zam Yapılması Bekleniyor

Üretim maliyeti ile tarifi arasında fark gittikçe açılıyor. Maliyeti 2.41 TL olan fakat 1.26 TL'ye satışı gerçekleştirilen elektriğe bugünden itibaren yani 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yeni zamların yapılacağı söyleniyor.

Alınan son dakika bir habere göre yılbaşı ve nisan ayında yapılan elektrik zamları sonrasında maliyet artışları sebebiyle yeni bir zamanın daha kapıda olduğu ifade ediliyor. Özellikle mesken abonelerine verilen elektriğe üretim maliyeti ile satış fiyatı arasında farkın %92'ye çıkması sebebiyle Bu durumun sürdürülemez olduğu açıklandı.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre normal şartlar altında piyasada zammın temmuz ayı içerisinde beklendiği açıklanırken, maliyet makasının açılması ile beraber bu zamanı mayıs ayına yani bu aya çekilebileceği kaydedildi.

Elektrik üretim maliyeti artmaya devam ediyor

Mesken düşük tüketim satış fiyatının kilovatsaat başına 1.26 TL ve üretim maliyetinin ise 2.41 TL olduğuna dikkat çeken uzmanlar, maliyet artış hızının bu şekilde sürmesi halinde ağustos ayı içerisinde üretim maliyetinin 3.54 TL'ye çıkması bekleniyor.