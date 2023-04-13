Emekliye haber var: Emekli maaşlarına ödemeler bu hafta olacak! Son dakika ödeme haberi!

Bu hafta içinde emekli maaşlarınız üzerinden başvuru yaparak yeni bir kampanyaya katılacaksınız. Emekli olan ve emekli maaşlarına göre işlem yapan herkes, başvuru yaptıktan hemen sonra, şartlara uygun olarak aşağıdaki bankalar üzerinden destek başvurusu yapacak ve ödeme alacaklardır. Emekli maaşlarına göre kredi alacak kişilere, banka 5 dakika içinde sonuç verir. Bankalar emekli maaşlarınızın üzerinden vereceği bu kredilerde sizlerde hemen işlem yaparak, ödemeler vereceğini açıkladı. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler, 5 dakika içinde sonuç alacaklardır. Emekli maaşlarına göre işlemlerinizi yapacağınız bu kredi kampanyasında, nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler aşağıdaki bankalardan ödeme alabilirler.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, başvuru yaparak bu bankadan 50 bin TL gelir belgesiz ödeme alabilirsiniz. Ziraat Bankası yaptığı yeni kampanya ile birlikte bu bankadan ödeme alacak kişilere 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes, emekli maaşlarına göre bu bankadan kredi alabilirler.

AKBANK

Akbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda işlemleriniz yapılacaktır. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan herkes, başvurusunu bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt üzerinden yapabileceklerdir. Kredi alacak kişiler hemen işlem yapabileceklerdir.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, 5 dakika içinde sonuç alacaklardır. Kredi alacak kişiler, 5 dakika içinde SMS ile sonuç alabilir. SMS ile başvuru için TC KİMLİK numaranızı yazarak bu mesajı 5030 numarasına gönderebilirsiniz.