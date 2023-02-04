Emekliye Gece 23'de Gelen Müjde! Resmi Gazetede Onaylandığı Yayınlandı, Ek Ödemeden De Fazlası Olacak

Gece 23 itibariyle gelen bukadar ile birlikte emekli olan kişilere ek ödemeden de fazlasını alacak ve yüksek limitli kredileri, kamu bankaları üzerinden kullanacaklar. Resmi gazetede yayınlanan bu haber sadece kamu bankalarını içeriyor ve Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşları ödenmektedir. Emekli maaş alan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşlar, yüksek limitli kredi alabilir 100 bin TL'ye kadar kullandığı kredilerde banka borçlarında kapatabilir.

Ay sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyaya katılmak isteyen tüm vatandaşları müşteri olmaları durumunda kredi ödemeleri belirtilen politikalara uygun olarak hemen aynı gün içinde yapılmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, gece 23 itibariyle sizlere verilecek olan bu kredi kampanyalarına katılmak için banka müşterisi olup, internet üzerinden başvuru yapmanız isteniyor.

En düşük faiz oranları ile birlikte sizlere kredi ödemesi verilecek...

En düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşları hemen aynı gün içinde ödeme verileceği açıklandı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi ödemeleri, alabileceğiniz bu kampanyaları katılacak olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde verilecektir.

Kredi işlemleri belirtilen politikalar dahilinde uygun faiz oranlarıyla birlikte verilirken, kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan kişilere, gece 23 itibariyle internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi ödemeleri verilir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alıyor olmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen kişilere 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi veya diğer adıyla Emekli Kredisi kampanyasına katılmanıza olanak sağlanacaktır.