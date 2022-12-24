Emekliye faizsiz olarak 5000 TL ödeme yapılacak! Emekli maaş hesabınızdan alın ve geri ödemesini yapmayın!

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyalarda özellikle son zamanlarda nakit ihtiyacı olan vatandaşların maaş müşterileri olmaları uğrunda verilen promosyon ödemeleriyle ilgili kamu bankaları da bir duyuru paylaştı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları emekli promosyon kampanyaları ile birlikte 750 TL'den 5000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Emekli maaşı alan vatandaşları daha önce en yüksek limit 750 TL ödeme veren kamu bankaları bu sebepten ötürü kendi emekli maaşı, müşterilerine yüksek promosyon veren özel bankalara kaptırdı. Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank' önüne geçmek için banka müşterisi olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirerek nakit ödemesi vereceğini duyurdu.

5000 TL ÖDEME FAİZSİZ VE GERİ ÖDEMESİ OLACAK!

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli promosyonu almak isteyen vatandaşlar maaşlarını 3 yıl boyunca bu banka üzerinden alması gerekiyor. Hangi banka üzerinden emekli maaş alıyorsanız ve maaşınızın 10000 TL üzerinde olması durumunda 2023 yılı geçerli. 5000 TL emekli promosyon alabilir ve 3 yıl boyunca maaşınızı taşımamanız durumunda bu paraya göre ödemezsiniz. Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan kampanyada, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli promosyon almak isteyen tüm vatandaşları bu ödemeleri gerçekleştirmektedir.

bankaların internet sitesi üzerinden de emekli maaşınızı taşımanız durumunda hangi ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılacağınızı öğrenebilir, daha yüksek limitlerde para ihtiyacı olan vatandaşların bankaların emekliler için yapmış oldukları kampanyalara katılabilmektedir.