Emekli maaşı hesabı üzerinden ödenecek! TC kimlik son rakamı 0-2-4-6-8 olan emekliye "Yeni yıl" ödemesi yapılacak

Emekli maaş ödemeleri üzerinden nakit ihtiyacı olan tüm emeklilere, TC kimlik, son rakamı üzerinden uygun faiz oranlarıyla birlikte nakit ödemeler gerçekleştirileceği açıklandı. Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte sizlerde yeni yıl ödemelerini almak istiyorsanız, kamu bankaları tarafından yapılan bu kampanyalara katılabilirsiniz.

Emekli maaşı olan tüm vatandaşlar için 2022 yılı bitmeden düşük faiz oranlarıyla birlikte nakit kredi kullandırmak isteyen VakıfBank Halkbank ve Ziraat bankası yaptıkları bu kampanyaları, kendi internet siteleri üzerinden paylaştı.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için yapılan işlemler nakit ihtiyacı olması durumunda internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu olarak sizlere ödenecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara 36 ay vadeli 50000 TL kredi ödemesi gerçekleştiriyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halk Bank, resmi internet sitesine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında detaylı bilgiler alabilir, faiz oranlarını öğrenerek, internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da hemen işlem yapabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız kampanyalarda özellikle daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan vatandaşlar, bankaların mobil uygulamalarını kullanarak da 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabiliyor. Ziraat Bankası, kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu duyuruda, başvurularını gerçekleştirecek olan yemeklerin kendi bankasından maaş alması şartıyla birlikte ihtiyaç kredisi alabilmektedir.