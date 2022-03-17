Emekliye faizsiz ödeme! Bu sabah başladı! Emekliye 30.000 TL faizsiz nakit nasıl alınır? Başvurular nasıl yapılır? Emekli olan kişilere 30000 TL'ye kadar faizsiz nakit kredi dönemi başladı. Emekli olan kişiler, acil para ihtiyaçları olması durumunda kendi emekli maaş almış oldukları bankalar üzerinden nakit kredi kullanmak istemektedirler.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 30000 TL'ye kadar faizsiz kredi almak istiyorlarsa, 36 ay vadeye kadar bu işlemleri katılım bankaları üzerinden yapabiliyor. Sizlerde bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, T. C Ziraat Bankası ve Vakıf Bankasının katılım bankaları olan Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bu bankalar üzerinden istedikleri zaman işlem yapabiliyoruz.

30000 TL emekli olan kişiler için faizsiz nakit nasıl alınır?

İhtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilerin en çok sıkıntı yaşadıkları durumlardan birtanesi faizli olarak verilen emekli kredileri olmaktadır. Emekli maaşını özel bankalardan veya kamu bankalarından alıyorsanız, ihtiyaç kredisi, kullanacağınız zaman bankalar, sizlere belirli faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlamaktadır.

İslami şartlara uygun olarak emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar ise 30000 TL için katılım bankalarına müracaat edebilir. Faizsiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 30000 TL'ye kadar yapacakları bu işlemlerde 36 ay vadeli olarak işlem yapabiliyor. Size en yakın Ziraat Katılım Bankası veya Vakıf Katılım Bankasına giderek emekli maaşınızı bu bankaları taşımak istediğinizi söylerseniz, sizlere banka, tüm bankacılık işlemlerinde, faizsiz olarak işlem yapacaktır.

Emekli maaşınızı katılım bankalarına taşıdıktan sonra sadece 30000 TL değilde emekli maaşınızın tutarına göre daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaşınız üzerinden yapacağınız işlemlerde ayrıca maaş, taşıma işlemleri sonrasında 750 TL'ye kadar varan emekli promosyonlarından da faydalanabileceksiniz. Emekli olan kişiler bu kampanyaları, merak ediyorsan, Ziraat Katılım Bankası veya Vakıf Katılım Bankasının resmi internet sitelerine girerek buradan nakit başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir? Kar payı oranları nelerdir? öğrenebilir.

50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde bankalar, 36 ay vadeye kadar sizlere işlem yaparken, 50000 TL üzerindeki tüm kredilerde tüm bankalar, 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmaktadır.