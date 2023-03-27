Emekliye, EYT'liye dul ve yetime müjde üstüne müjde geldi! 3 bin 750, 5.625 TL para ödemesi yapılacak!

3 bin 750, 5.625 TL para ödemesi yapılacak! Emekliye, EYT'liye dul ve yetime müjde üstüne müjde geldi! Emeklilere ve EYT’lilere çifte zam için yasa süreci başlıyor. TBMM’ye sevk edilen tasarı yarın Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelirken, düzenleme ile en düşük emekli aylığı ödemesi 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya yükseliyor. Emeklilerin ve EYT’lilerin heyecanla beklediği çifte zamdan dul ve yetimler de yararlanacak. Hem en düşük emekli aylığındaki hem de bayram ikramiyesindeki artışlar, vefat eden emekli yakınlarının aylıklarını alanlara da yansıtılacak.

DUL KADINA EN AZ 5.625 TL

En düşük 7 bin 500 lira aylık ödemesi, dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu imkandan hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 4 bin 125 liradan az olamıyordu. Bu tutar, yeni taban aylığın devreye girmesiyle, 5 bin 625 liraya çıkacak. Yani yüzde 75 hissesi olan dul eşe 5 bin 625 liradan az aylık ödenmeyecek. Bunun altında olan ölüm aylığı ödemeleri 5 bin 625 liraya tamamlanacak.

HİSSE ORANINDA YANSIR

Yüzde 50 hissesi olanın ölüm aylığında en düşük tutar da 2 bin 750 liradan 3 bin 750 liraya yükselecek. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 375 lira yerine bin 875 liradan az ödeme yapılamayacak.

500-1.500 TL İKRAMİYE

Emeklilerin bayram ikramiyesi de Nisan ayından itibaren bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarken, yüzde 82’lik bu artış da dul ve yetimlere yansıyacak. Ölüm aylığı alanlar hisseleri oranında bu artıştan yararlanacak. Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan 875 lira yerine bin 500, yüzde 50 olan 550 lira yerine bin, yüzde 25 olan 275 lira yerine 500 lira bayram ikramiyesi alabilecek. Bir ödeme de Kurban Bayramı öncesinde yapılacak. Yüzde 75 ölüm aylığı alan ya da Nisan’da bağlanacak olanlar bu yıl toplam 3 bin lira ikramiye alırken, bu tutar aylık oranı yüzde 50 olanlarda 2 bin, yüzde 25 olanlarda bin liraya ulaşacak.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çifte artışa ilişkin Meclis’teki tasarının bu hafta yasalaşması bekleniyor. Ardından Başkan Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak. Taban aylık kararı ilk olarak Nisan ayı ödeme döneminde uygulanacak. Düzenlemeden yararlanacak dul ve yetimler, bu tarihte yeni tutarı hesabında görecek. Zamlı Ramazan Bayramı ikramiyesi de büyük ihtimalle 17-21 Nisan’da yatırılacak. Halen ölüm aylığı alanlar ile Mart sonuna kadar aylık başvurusunda bulunanlar Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.

DUL VE YETİMLERE NE ÖDENECEK?

YÜZDE 75 (MAAŞ ORANI)

Mevcut en düşük aylık tutarı: 4.125 TL

Yeni en düşük aylık tutarı: 5.625 TL

Mevcut ikramiye: 825 TL

Yeni ikramiye: 1.500 TL

YÜZDE 50 (MAAŞ ORANI)

Mevcut en düşük aylık tutarı: 2.750 TL

Yeni en düşük aylık tutarı: 3.750 TL

Mevcut ikramiye: 550 TL

Yeni ikramiye: 1.000 TL

YÜZDE 25 (MAAŞ ORANI)

Mevcut en düşük aylık tutarı: 1.375 TL

Yeni en düşük aylık tutarı: 1.875 TL

Mevcut ikramiye: 275 TL

Yeni ikramiye 500 TL

haber24.com özel haber