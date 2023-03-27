2.el otomobilde Hesaplar ters düz oldu! Fiyatlar değişti! İşte 120 bin TL'ye satın alınabilecek otomobiller

Fiyatlar değişti! 2.el otomobilde hesaplar ters düz oldu! İşte 120 bin TL'ye satın alınabilecek otomobiller... 2. el otomobillerin fiyatlarıyla ilgili yapılacak indirimin detayları tam belli olmadı. Araba fiyatlarının iyileştirilmesi arabasını yenilemek isteyenler için çok büyük sürpriz oldu. Türkiye’de otomobil fiyatları; MTV ve ÖTV’nin etkisi altında kalmıştı. Bu durum otomobil almayı düşünen kişileri çok zor durumda bırakıyordu. Fakat yeni habere göre otomobil almayı düşünenlerin işi çok kolaylaşacak. Yeni gelişmeye göre ÖTV konusunda indirime gidecek.

2. El Otomobil Piyasasının Durumu Nasıl?

2.el otomobil piyasası, son dönemde yavaşlamaya başlamıştı. Piyasanın durgunlaşmasındaki en önemli sebep vasıta fiyatlarının yükselmesidir. ÖTV fiyatlarında gerçekleşecek indirimler piyasanın büyük oranda canlanmasını sağlayacak. Sosyal medya platformlarında da otomotiv sektörünün popüler markaları indirime dair harekete geçtiler. 2. el otomobil fiyat indirimi ile ilgili daha net bilgiler önümüzdeki günlerde belli olacak.

2. el otomobillerle sıfır araçların fiyatları arasında önemli bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Sıfır araç fiyatlarının düşmesi 2.el araçların fiyatlarının da direkt düşmesini sağlayacak. Bundan dolayı indirimler tüm otomobil sektörünü etkileyecek. Hem ikinci el araçlar için hem de sıfır araçlarda alım ve satım işlemleri artacak. Böylelikle piyasa canlanmış olacak. Araç almayı düşünenler sosyal medyadan fiyatların düşmesine yönelik büyük talepler oluşturdular. Zaman içinde fiyatların düşmesine yönelik taleplere daha net cevap verilecek.

İşte 120 Bin TL'ye Satın Alınabilecek Otomobiller

Fia Siena 1.4 EL 120.000 TL

Hyundai Accent 1.3 GLS 1998 120.000 TL

Renault Megane 2.0 RXE 1998 MODEL 120.000 TL

Renault R 9 1.4 Broadway GTE 120.000 TL



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