Kurda başlayan yükseliş enflasyon etkisiyle birlikte emekli maaşını günden güne eritmeye başladı. Temmuz ayında yapılan zamların etkisini yitirdiği bugünlerde sektörde başlayan zam dalgası emeklileri de vurdu. Ay sonunu getirmekte zorluk çeken emekliler maddi olarak ek kazanç sağlayabilecekleri farklı kampanyaları yöneliyor. Bu süreçte rekabeti kızıştıracak teklifleri ile özel bankaların sunduğu cazip fırsatlar Eylül ayı itibariyle promosyon yarışını da kızıştırıyor.

AKBANK İLE 7 BİN TL EK ÖDEME NASIL ALINIR?

Akbank 1 Eylül tarihi itibariyle geçerli olan promosyon kampanyası kapsamında 7.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Alınan aylık maaş miktarına göre değişen bu rakam 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren emekliler için geçerli oluyor. Akbank 7.500 TL ve üzeri maaş alan emekliye özel sunduğu bu tekliften faydalanmak isteyenlerin maaş hesabına bankaya taşıması gerekiyor.

Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda emekliler için tanınan bu özel fırsatın değerlendirilebilmesi için e-devlet üzerinden veya Akbank Mobil uygulama aracılığı ile hesap taşıma işleminin gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

AKBANK EYLÜL AYI PROMOSYON TABLOSU

Akbank'a gelen emekli müşteri mobil uygulama üzerinden tek tuşla hesabını bankaya taşıyarak 7000 TL'ye kadar ek ödemeden faydalanacak. Üstelik bu ödeme geri ödemesiz olarak vatandaşa sunulacak. Akbank'ın Eylül ayına özel oluşturulmuş promosyon teklifi aşağıdaki listeden incelenebilir:

-3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alana 4.200 TL

-3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alana 4.850 TL

-7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alana 6.250 TL

-10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 7.000 TL