Emekliye erken müjde! Emekli maaş hesabınızı kontrol edin 10.000 TL Bayram parası yatmış olabilir

Emekli olan kişiler Bayram yaklaşırken emekli ikramiyeleri gibi bankaların yapmış oldukları nakit kampanyalarında takip etmektedir. Emekli vatandaşlar acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri nakit kampanyaları için başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa bazı şartlara uygun olmaları gerekiyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda acil kredi kullanacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almaları durumunda Banka hesaplarını kontrol ederek 10.000 TL'ye kadar başvuruda bulunabilir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden nakit başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar hızlı bir şekilde işlem yapabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu hemen internet bankacılığı üzerinden veriyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi kullanabilir. Bankadan yapılan açıklamada Banka hesabı olan kişiler internet bankacılığı üzerinden ve banka şubelerinden sadece kimlikleri ile birlikte 36 ay vadeli 10.000 TL nakit kullanabiliyor.

Vakıfbank ve Halkbank

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvuru yaparak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli bu bankalar üzerinden maaş alması gerekmektedir. Emekli maaş hesabını üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız internet bankacılığı şifresi oluşturarak bankaların mobil uygulamalarını cep telefonunuza veya tabletinize indirdikten sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Değerlendirme kısa süre içerisinde yapılacak ve sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecektir.

Özel bankalardan bayram parası

Denizbank ve akbank'ın başlatmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasında emekli olan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Denizbank ve Akbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılmak istiyorsanız başvurusu gerçekleştirilir hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak 3280 numarasını mesaj olarak gönderebilir. Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar ise Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını 4425 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır.