BİM Market Duyurdu: İhtiyaç Sahibi Olan Kişilere 500 TL Hediye (Yardım) Kartı Verilecek: Enflasyonun yükselmesi, pandemi şartları, son zamanlarda yapılan zamlardan sonra dar gelirli ailelerin işleri çok daha fazla zorlaştı. Geçinmek çok daha zor bir hal aldı. Bunun sonucunda insanlar dar gelirli ailelere destek olmak için farklı çözüm yolları aramaya başladı. Eğer sizde dar gelirli ailelere destek olmak istiyorsanız, 500TL’ye kadar yükleme yapılabilen Bim yardım kartlarını tercih edebilirsiniz.

Bim mağazalarından alabileceğiniz kartlara istediğiniz kadar yükleme yapıp dar gelirli ailelere verebilirsiniz. Böylelikle dar gelirli ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaları için bir destek sunmuş olabilirsiniz. Bimin hediye kartları ile istediğiniz tutardaki kartı, istediğiniz kişiye verebilirsiniz. Üstelik alması da çok kolay.

Bim Yardım Kartı Nasıl Alınır?

Bim yardım kartı almak için en yakındaki Bim mağazasına uğrayabilirsiniz. Mağazaya uğradıktan sonra sadece hediye kartı almak istediğinizi söylemeniz yeterli.

Bim’deki yardım kartları seçenekleri;

50 TL’lik yardım kartı. 100 TL’lik yardım kartı. 200 TL’lik yardım kartı. 500 TL’lik yardım kartı.

Bu seçenekler dışında yüklenebilir kart alarak en az 100 TL olmak koşulu ile istediğiniz miktarda yükleme yapabilirsiniz.

Bu seçenekteki kartlardan istediğinizi alıp, dar gelirli ailelere vererek bir nebze destek olabilirsiniz. Hem hazır paketlerin içindeki gereksiz ürünleri almamış olursunuz hem de ailelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmalarını sağlarsınız. Bunun yanında bu kartı kendiniz vermek yerine yardım kuruluşları veya devlet kurumları aracılığı ile de yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında kendiniz de kullanmak için bu kartları alabilirsiniz.

Kartlar Nerelerde Geçerli?

Bimden aldığınız bu 50TL, 100TL, 200TL ve 500 TL tutarındaki kartları tüm Bim mağazalarında kullanabilirsiniz. Türkiye’nin her yerinde Bim olduğunu düşünürsek her ilde bu kartları kullanacağınızı söyleyebiliriz. Özellikle dar gelirli aileler için bu da ekstra bir avantaj. Bim’de satılan ürünlerin nispeten piyasaya göre daha ucuz olması da bu yardım kartları ile çok daha fazla ürün alına bileneceğini böylelikle en azından temel ihtiyaçları için dar gelirli ailelere büyük bir destek olacağını gösteriyor. Bunun yanında hediye kartının tek seferde kullanılmak zorunda olmaması, birden fazla seferde harcanabilmesi de bir diğer olumlu tarafı olarak öne çıkıyor.