Emekliler, Temmuz ayında yüzde 25 oranında zam aldı. Bu zam oranı memur maaşlarına ve asgari ücrete yapılan zamla kıyaslandığında düşük kaldı. Emekli maaşlarına yapılan zammın düşük olması, yeni bir zam beklentisine yol açtı. Emekli maaşlarına yeniden bir zam yapılması konusunda birçok siyasi parti lideri açıklama yaptı. Emekli maaşlarına yapılacak zammın, memurlara yapılan 8077 TL seyyanen zam seviyesinde olması gerektiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirtildi.

Emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda, en fazla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaş zammı konusunda açıklama yaptı.

"YIL SONU İTİBARIYLA YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaş zamlarıyla ilgili yıl sonu itibarıyla yeniden değerlendirme yapacaklarını söyledi. Erdoğan, bütçe şartlarını zorlayarak en üst tutarda zam yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, kimseyi enflasyona ezdirmemek konusunda kararlılıklarının devam ettiğini ifade etti. Erdoğan, bazı fırsatçıların emeklilerin maaşına göz diktiğini ve bu nedenle Ticaret Bakanlığı tarafından denetimlerin sıklaştırıldığını ifade etti. Ticaret Bakanlığı fahiş oranda zam yapan firmalara, yüksek tutarda ceza uyguluyor.

EMEKLİYE YENİDEN ZAM YAPILIR MI?

Emekli maaşlarına yeniden zam yapılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonunu işaret etti. Temmuz ayında yapılan zamla beraber en düşük emekli memur aylığı 9876 TL oldu. En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığında ise değişiklik olmadı.

Emekli maaş zammı kök aylık üzerinden yapıldı. Kök aylığı 6000 TL ve altında olan kişinin maaşı, 7500 TL olarak ödenmeye devam edilecek. Kök aylığı 7500 TL’yi geçenler, daha fazla maaş alacak. Birçok emekli, zam konusunun yıl sonuna bırakılmaması gerektiğini söylüyor. Emekliler, yıl sonundan önce maaşlarına yeniden zam almak istiyor. Memurlara yapılan 8077 TL’lik seyyanen zammın emeklilere de verilmesi, pek çok kesimin ortak talebi oluyor.