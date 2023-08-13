Son günlerde emeklileri yakından ilgilendiren ve gündemi meşgul eden seyyanen zam haberleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından yeni bir döneme adım atıyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen %25 oranındaki emekli maaşı zammının ardından, emekliler arasında seyyanen zam beklentileri de hız kazanmıştı. Son dakika gelişmelerine göre, emekli maaşlarına ek seyyanen zamın müjdeli haberi geldi: Ekim ayında gerçekleşecek. Bu haber, milyonlarca emekli vatandaş arasında büyük bir coşku ve umut yaratmış durumda. Üstelik, en düşük emekli maaşına yönelik yapılan zam konusunda da olumlu sinyaller alınıyor. Elde edilen bilgilere göre, en düşük emekli maaşı 10.000 TL seviyesine yükseltilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bir dizi müjdeli haberi kamuoyu ile paylaştı. Seyyanen zam konusunda da açıklama yapan Erdoğan, emeklilere yönelik ek seyyanen zamın Ekim ayında gerçekleştirileceğini belirtti. Bu açıklama, uzun süredir beklenen ek zam haberi ile emekli vatandaşların yüzünü güldürdü. En düşük emekli maaşının da bu zamdan etkileneceği öngörülüyor.

Ancak, emekli maaşlarına yapılacak olan ek zamın yürürlüğe girebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak olan zam teklifi, TBMM'ye sunulacak ve meclis genel kurulunda yapılan oylama sonucunda kabul edilirse, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlanarak yasalaşacaktır. Bu nedenle, TBMM'nin açılmasının ardından emekli maaşlarına yapılacak olan zam gerçekleşebilecektir.

Emekli maaşlarına yönelik gerçekleşecek olan seyyanen zamın, emekli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltme, ekonomik koşullara daha iyi uyum sağlama ve sosyal refahı artırma amacı taşıdığı açıktır. Yapılacak olan ek zamın sonucunda, emekli vatandaşların maddi güvenceleri ve yaşam kaliteleri artacak, böylece ülkemizdeki yaşlı nüfus daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilme fırsatı bulacaklar. Ekim ayı, emekli vatandaşlar için umut dolu bir dönemin başlangıcı olacağı şeklinde değerlendiriliyor.