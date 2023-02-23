Emekliye duyuruldu: Bu sabahtan sonra 5000 TL ödemeler yapılacak

Ziraat Bankası Sabah İtibariyle Hesaplara 5000 TL Yatıracak: Daha önceden emekli maaşı almamış ve maaşını yeni taşımış olan kişilere özel 5000 TL'ye tutarına kadar emekli promosyonu verilmekteydi. Söz konusu ödemelerin ise bu sabah itibariyle hesaplara yaptığını söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası tarafından emekli promosyon olarak 5000 TL tutarına kadar mevcut emekli maaş aldıysa göre ödeme gerçekleştiriliyor. 3 yıl süresince Ziraat Bankası tarafından emekli maaşınızı almayı taahhüt etmeniz durumunda 5000 TL tutarında sizlere ödeme gerçekleştiriliyor. Daha önceden maaş başını Ziraat Bankası üzerinden almamış olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmesi halinde maaşlarına ek olarak 5000 TL tutarında bir emekli promosyonu almaya hak kazanacaktır.

Söz konusu emekli promosyonları bankadan alınan emekli maaşları tutarına göre yapılmaktadır. 5000 TL gibi bir ödeme alınmak isteniyor ise emekli maaşın 10000 TL ve üzerinde olması gerekmektedir. Tabii ki 5000 TL altında kalan emekli promosyon ödemeleri de yapılmaktadır.

Emekli maaşı 5500 TL'ye kadar olanlara 3500 TL, 7500 TL 1000 TL arasında kalan kişilerin hesaplarına ise 4750 TL ödeme gerçekleştirilmektedir. Başvuruların yerine getirebilmesi adına öncelikle Ziraat Bankası hesabınızın olması gerekmektedir. Başvurular aynı zamanda banka şubelerine gidilerek yapılmaktadır. Şubeye gitmek istemeyen müşteriler ise internet bankacılığı kullanabilmektedir.

Emekliye Özel Kampanyalar Devam Edecek

Ziraat Bankası'ndan emekli maaşını alan vatandaşlara özel uygun faizler ile kampanyalar sürdürülecektir. Emekli olan vatandaşların 5000 TL emekli promosyonu haricinde banka tarafından 200.000 TL tutar ne kadar kredi alma hakkı tanınıyor. Emekli maaşı gözetilmesi ile kredi alacak olan vatandaşlara özel uygun faizler ile işlemler yerine getiriliyor. Emekli olan müşterilere istemiş olduğu süre zarfında kredi alma hakkı tanınıyor.

Kredi notunuza bakılmaksızın emekli maaşınızı banka üzerinden alıyorsanız dilediğiniz şekilde kredi kullanma hakkına sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda banka üzerinden işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlarda 100.000 TL'ye kadar artı para başvurusunda bulunabilir.

Artı para başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar internet bankacılığı üzerinden işlemlerini yerine getirebilmektedir. Artı para hesaplama ek olarak tanımlanacağı için istemiş olduğunuz zaman kullanma hakkına sahipsiniz. Son kampanyaları daha yakından takip edebilmek adına ise Ziraat Bankası internet şubesini ziyaret edebilirsiniz.