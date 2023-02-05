5 Şubat Aslan Dolunayı ve Burçlara Etkileri

Aslan burcunda 5 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan dolunay astroloji yakından takip eden insanlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Aslan burcunda Şubat'ın 5'inde 16 derecede bir dolunay meydana gelecek ve bu burçlar üzerinde geniş bir yer kaplayacak. Boğa burcundaki Uranüs'ün sert bir açısı bu dolunaya da etki edecek.

Dolunay 8 Kasım tarihinde yaşanan boğa ay tutulması ile karşı karşıya gelinen olayları yeniden gündeme getirecek ve önemli etkileri ortaya çıkaracak. İstanbul saati ile 21.28'de 5 Şubat Pazar tarihinde Aslan burcunda gerçekleşecek olan Dolunay pek çok önemli olayın yaşanmasına sebep olacak. Kendini ifade etmenin, artan duyguların, kişisel gelişimin ve yaratıcılığın arttığı bir dönemi işaret ediyor. Burç sahiplerinin güvensizliklerinden kurtulması ve öz değerini fark etmesi için iyi bir sürece giriş yapıyoruz. Yine bu dönemde hırslarımıza yenik düştüğümüz alanlarda yaşadığımız yüzleşmeler ya da değerli hissetmek uğruna verdiğimiz tavizler karşımıza çıkacaktır. Yaşanacak olan bu dolunay ile beraber özellikle iş ev ve aile konularında bazı yapılanma süreçlerine giriş yapabiliriz.

Koç burçları yeteneklerini ortaya koyma hallerinin ve ilişki hayatlarının hareketli geçeceği bir dolunay süreci yaşayacaktır. Burç sahipleri Dolunay sürecinde farklı kazanç yöntemleri peşinde de olabilir ancak kardeşleri ya da yakın çevrelerinde bulunan insanlar ile bazı gerginlikler meydana gelebilir. Onlar için tavsiye edilen durum sağlık hassasiyetlerine karşı da dikkatli olmalarıdır.

Boğa burçları kariyer hayatları ve işleri ile ilgili almaları gereken kararlarda aile hayatları üzerinde gerginlik yaratacaktır. Gerginlikten uzak durmaya ve ani karar almaktan kaçınmaya boğa burçları için fayda vardır.

İkizler burcu bu dolunayda seyahat ve eğitim konularında Bazı kararlar alabilir ancak çeşitli aksilikler de ikizler burçlarını bu dönemde beklemektedir. Seyahat planları ile ilgili bazı değişiklikler yaşamaları mümkün olan ikizler burçları plan değişiklikleri ile uğraşabilir.

Yengeç burcu sosyal çevreleri ve maddi konular ile ilgili olan gelişmelerle ön planda oldukları bir dönem yaşayacaktır. Yengeç burçlarının harcamaları ve yatırımları ile ilgili işleri riske atmamaya gayret etmeleri tavsiye edilmektedir. Yengeçler uzun vadeli planlarını yeniden gözden geçirebilir.

Aslan burçlarını toplum içindeki kariyerleri ve yerleri ile ilgili bir sürpriz beklemektedir burç sahipleri bu dönemde beklenmedik konular yaşayabilir ve genel anlamda eğlenceli bir dolunay onları beklemektedir. Özgüvenleri ve kendilerini ifade etme şekilleri oldukça güçlü olan burç sahipleri güzel etkiler altında kalacaktır.

Başak burcu bu dolunayda içlerine kapanmak isteyebilir ve kendilerini dış dünyadan izole edebilir. Başak burçları için bu dönemde tavsiye edilen durum sağlık konularına da dikkat etmeleri olacaktır.

Terazi burçları özel hayatlarında sürpriz gelişmeler yaşayabilir ve çalışma hayatlarında güzel fırsatlar yakalayabilir

Oğlak burcu aşk hayatlarında güzel fırsatlar ile karşı karşıya gelebilir ve kaçındıkları konuların daha fazla gündemde yer alacağını düşünebilir. Çocuklar ile ilgili harcamalarda artış yaşayabilecek olan burç sahipleri riskli kararlardan uzak durmalıdır.