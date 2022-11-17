Emekliye devlet destekli faizli ve faizsiz nakit ödemesi tutarı belli oldu! Son dakika açıklaması geldi

Emekli maaşı alan vatandaşlar için devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak isteyen kişiler kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte Kredi kullanabilecek isteyen vatandaşlar ise katılım bankaları üzerinden faizsiz krediler devlet destekli olarak kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşların maaş müşterisi olması durumunda devlet destekli kredilerden faydalanabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaşı alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri bu kampanyalar dahilinde Kredi ödemelerini 5 dakika içerisinde gerçekleştirerek internet üzerinden de kendi hesaplarını hızlı bir şekilde ödeme alabilmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden sadece emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kampanyayı devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak kullanabileceğiniz hakkında bilgiler verdi. Emekli olan ve emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alıp daha önce Kredi kullanan tüm vatandaşları için ihtiyaç kredisi başvurusu yapma olanlar sunulacak ve onaylanan bu tutar hızlı bir şekilde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacaktır. Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ayrıca diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmaları için de ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Bankalardan güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız resmi internet sitelerine girebilir ve yine resmi internet siteleri üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Vakıf bankası'nın katılım bankaları olan Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden yapacağınız tüm bankacılık işlemleri gibi Kredi işlemlerinde de sıfır faiz oranları ile birlikte devlet destekli nakit kullanabilirsiniz. Katılım bankaları finansman ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için aiz yerine kar payı oranı uygulayarak İslami şartlara uygun olarak sizlere 50.000 TL'ye kadar gelir belgesi 50.000 TL üzerinde gelir belgeli Kredi imkanı sunmaktadır.