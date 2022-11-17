BİM marketlerde büyük indirim! BİM aktüel ürün kataloğu çok sevildi 10 TL-12 TL-15 TL'ye düştü!

10 TL-12 TL-15 TL'ye düştü! BİM marketlerde büyük indirim! BİM aktüel ürün kataloğu çok sevildi Bu indirimler Bim müşterilerini oldukça mutlu edecek. Geçtiğimiz günlerde elektronik ürünlerinde ve mutfak ürünlerinde indirime giden Bim bu haftada hijyen ve gıda ürünlerde indirime gideceğini açıkladı.

BİM’de Birçok Ürün İndirimde

Bim marketlerden bu hafta indirimli alabileceğiniz ürünler arasında çay çeşitleri bulunuyor. ÇAYKUR’un organik Hemşin çayının 400 gramlık paketleri 65 TL’ye raflarda.

Karali markasının yeşil çayının 200 gramlık paketleri ise 20 TL’ye satılıyor. Çay sevmiyorsanız birbirinden lezzetli meyve sularında ki indirimlere bakabilirsiniz. 1 litre Jucy elma suyu 14 TL, Benorganik markasının 1 litrelik kırmızı meyveler karışık meyve suyu 29 TL, Dimes’in 300 ml karışık meyve suları ise 12 TL’ye satılıyor.

Meyve sularının yanında eşlik edebilecek abur cuburlarda da indirimler var. 100 gramlık makaron paketleri 32 TL, Haribo şekerlemeler 10 TL, Ta-Da markasının 75 gramlık kurabiye paketleri ise 15 TL’ye satılıyor.

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