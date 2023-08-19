Temmuz ayında uygulanan emekli maaş zammı günden güne eriyor. Emeklinin maddi olarak ay sonunu zor getirdiği bu günlerde VakıfBank'ın emekli promosyon yarışını kızıştıracak teklifi büyük ses getirdi. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden emeklinin ilk maaşına ek promosyon teklifini duyurdu.

SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı mensubu her kişi Vakıfbank'ın sunduğu tekliften tek bir şartı karşılayarak yararlanabilecek. Alınan ilk maaşın tutarına göre değişen promosyon rakımı otomatik olarak 3 iş günü içerisinde hesaba yatırılacak. VakıfBank'ın emekliden talep ettiği o şartı karşılayanlar emekli maaşına ek ödemeden anında yararlanabilecek.

VAKIFBANK 13.500 TL TOPLU ÖDEMEDEN NASIL YARARLANILIR?

Enflasyonun arttığı, vergi zammının piyasadaki tüm sektörlerde dalga dalga yayıldığı bu dönemde VakıfBank geri ödemesiz 13.500 TL'ye kadar nakit ödeme yapacağını duyurdu. VakıfBank'ın promosyon teklifine ek sunduğu emekliye özel düşük faizli kredi teklifleri Ağustos ayına özel güncelliğini koruyor.

VakıfBank emekli maaş promosyonuna ek sunulan promosyon ödemesinden yararlanmak isteyenlerin karşılaması gereken tek şart 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü vermek. İlk kez EYT ile emekli olanlar veya başka bir bankada emekli maaşı bulunanların hesabını VakıfBank'a taşıması yeterli oluyor.

EMEKLİYE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEYECEK!

VakıfBank'ın 5.000 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi sunduğu fırsat dönemi ihtiyaç kredisi ile birlikte destekleniyor. Kampanya dönemi boyunca her müşteri 8.500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi teklifinden düşük faiz oranları ile yararlanan her emekli toplamda 13.500 TL nakit ödemeden yararlanabilecek.

VAKIFBANK PROMOSYON ÖDEME TABLOSU

VakıfBank Ağustos ayı güncel emekli promosyon ödeme tablosu: