Emekliye bugün içinde 7000 TL ödeme hesaplarına yatacak! Sadece başvuru yapmak yetecek, Nasıl alınır? Sizlerde emekli maaş hesabınız üzerinden 7.000 TL ödeme alabileceksiniz. Detaylar geldi! Emekli olan vatandaşlar için başlatılan 7.000 tl ödemelerde, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılacağı açıklandı.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ve emekli maaş almanız ile birlikte sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. 7000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Banka şartlarına uygun olan kişiler, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa, banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde bu banka üzerinden istedikleri zaman başvurusunu gerçekleştirecek.

Emekli maaş alan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek hızlı bir şekilde alım kredi onay alabilecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce bankanın hesabı üzerinden bir internet şifresi oluşturarak, bankaların internet bankacılığına giriş işlemlerini tamamlayabilir ve bu bankaların mobil uygulamalarını kullanarak nakit kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra emekli olan vatandaşlara 7000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, gelir belgesiz olarak ödenecek ve bu paraları banka şubelerine gitmeden kendi emekli maaş hesabınız üzerinden alabileceksiniz.

Bankalar sizin paranızı yatırdıktan sonra ister banka şubesinden isterseniz de bankaların ATM'leri üzerinden 7000 TL'ye kadar ödemenize hemen çekebilirsiniz. En fazla 36 ay vade yapabileceğiniz ödeme tablosunda ilk taksit ödemesini 90 gün erteleme yapma imkanı da sizlere sunulmaktadır.

Emekli maaşınızı bankalar üzerinden almıyorsanız maaş, taşıma işlemleri sonrasında daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi kullanabilir ve ayrıca maaş, taşıma işlemleri sonrasında bankanın emekli promosyon kampanyasına katılarak da 750 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilirsiniz.