Akşam 20.30'da Açıklandı! Nakit Hesaplarına Yattı! Başvuru Yapamayanlar İçin 2 Saat Süre Verildi!

Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlar için başlatılan kredi kampanyalarına bir yenisi eklendi. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları tarafından başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar 50000 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Her banka kendi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru sonrasında başvuruları almaya başladı ve banka hesabı olan kişilere, şubelere gitmeden ödemeleri kendi hesaplarına yatırmaya devam ediyor. 50000 TL 36 ay vadeli, Ramazan Bayramı İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapılacak ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak rahat bir nefes alması sağlanacaktır. Banka kredi puanı 1200 üzerinde olan kişilerin düzenli olarak bir geliri varsa diğer bankalardan kullanmış oldukları kredi ve kredi kartı ürünleri varsa, başvurularını gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde onay alabiliyor. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak başlatılan bu kampanya sadece kamu bankaları değil, özel bankalar da destek vermeye başladı.

QNB Finansbank

Nakit ihtiyacı olan kişiler için başlatılan bu kampanyada Finansbank, yapmış olduğu duyuruda, SMS ile ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj sonrasında sizlere kredi sonucu gelir. 50000 TL ye kadar almış olduğunuz kredi onayı ile birlikte gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız finansbank ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. Akşam sekiz buçuk sonrasında kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların banka hesabı olması durumunda, hesapları üzerinden internet şifresiyle birlikte mobil uygulamasına giriş yapabilirler ve buradan nakit kredi kullanabilirler.

TEB Bankası

Düşük faiz oranlarıyla birlikte nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alabiliyorlar. Nakit kredi kullanacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirmek istiyorsak, TEB Bankası, resmi internet sitesine giriş yapabilir veya bu bankanın SMS kredi servisini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Düzenli olarak kredi ödemeleri veya kredi kartı ödemeleri yapan vatandaşlar TC kimlik numarasını 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda bu bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacak, SMS ile gönderilen kredi sonucu sonunda onay alan kişiler ise bankaya giderek kredi kullanacaktır. En yakın banka şubesinden kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların ayrıca banka hesabı olması durumunda, ATM üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de başvurular alınmaktadır.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurması yeterli. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunu yapacak olan vatandaşlar, kredi notu uygun olması durumunda bankadan hemen onay alabilecek ve 36 ay vadeye kadar 90 gün ertelemeli 50000 TL'ye kadar kredi onayı kredisini kullanabilecek. Denizbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi başvurusu yapma imkanı sunmaktadır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunacak ve cebimde kredi sonucunu öğreneceklerdir. Denizbank'ın son zamanlarda en çok tercih edilen kampanyası olan Cebimde Kredi Kampanyası, diğer kredi faiz oranlarına göre daha düşük olarak vatandaşlara sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank

Özel bankalar haricinde kamu bankaları üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yeni bir kredi kampanyası başlattı. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, kullanacağınız bu kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi onayı alabiliyorlar. 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenecek olan kişiler, 36 ay vadeli en düşük faiz oranlarından yararlanabilirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka bu kişilerden en az 6 aydır sigorta primleri de yatıyor olmasını istemektedir. Emekli olarak kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını bankalar üzerinden alıyorsak kredi alabiliyorlar. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgileri alabilir, kredi başvurusu yapabilir ve kredi sonucunu hemen öğrenebilirsiniz.