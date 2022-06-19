Emekliye Bu Ay İçinde 23.000 TL Ödeme Yapılacak! Emeklinin müjdesini bankalar verdi. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan 23.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler kamu bankaları ve özel bankaları tarafından ihtiyaç kredisi alabiliyorlar. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak alacağınız bu ihtiyaç kredisi kampanyasında banka şartlarına uygun olan vatandaşların emekli maaşı hesapları üzerinden işlemleri yapılmaktadır.

Ziraat Bankası başta olmak üzere Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere banka 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanından faydalanmak istiyorsanız başvurunuzu hemen gerçekleşti girebilecek ve bankanın internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak kredi kullanabileceksiniz.

Kamu bankaları üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız Ziraat Bankası vakıfbankaya Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı üzerinden daha önce Kredi veya kredi kartı kullanmış olmanız durumunda internet bankacılığına giriş yaparak Kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşı alan müşterilere yapmış olduğu bu kampanyalarda Kredi imkânından faydalanacak olan kişilerin acil ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde en düşük faiz oranlarından yararlanarak Kredi alabileceklerini duyurdu.

Sadece kamu bankaları üzerinden değil özellikle özel bankalar üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar DenizBank'ın başlatmış olduğu kampanyaya da katılabiliyor. Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa cep telefonları üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 32 80 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz 23.000 TL gelir belgesiz kredi kampanyası haricinde banka emekli olan vatandaşlara Emekli promosyonu ve borç kapatma kredisi gibi yüksek kimlikli kredilerde sunmaktadır. 90 gün ertelemeli kredinizi Denizbank şubelerinden veya DenizBank'ın internet sitesi üzerinden başvuru yaparak da kullanabilirsiniz.