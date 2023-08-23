Emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 25 emekli maaş zammı, geniş bir kesimin tepkisini çekmişti. Maaş zammı, memur maaş zammı ve asgari ücret ile kıyaslandığında düşük kaldı. Memurlara 8077 TL tutarında seyyanen zam verildi. Asgari ücret zammı ise %34 olarak açıklandı.

Emekli maaşına yapılan zamdan sonra en düşük aylık tutarı değişmedi. En düşük emekli maaşı 7500 TL olarak ödenmeye devam edilecek. Kök aylığı 6000 TL ve altında olanların maaşları, hazine yardımı ile 7500 TL’ye tamamlanacak. Emekli maaşlarına yeniden zam yapılması bekleniyor. Bu zamla ilgili yeni açıklama AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’dan geldi.

“CİDDİ BİR İYİLEŞTİRME YAPILACAK”

A Haber yayınına katılan Binali Yıldırım, en düşük emekli maaşının 2500 TL’den 7500 TL’ye çıkarıldığını ancak yüksek enflasyon nedeniyle bu tutarın yetersiz kaldığını söyledi. Yıldırım, yeni yasama döneminde gerekenin yapılacağını belirtti. Başta 7500 TL alanlar olmak üzere tüm emekli maaşlarında ciddi bir iyileştirme yapılacağı da Yıldırım tarafından açıklandı.

Yıldırım, enflasyon konusunda değerlendirmeler yaptı. Yıldırım, büyümenin devam ettiğini belirtti. Enflasyonun, hükümetin öncelikli meselesi olduğunu da sözlerine ekledi.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Pek çok kişi emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması bekleniyor. Memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen zam yapılabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam için Ocak ayını işaret etmişti. Ancak Ocak ayı gelmeden Ekim ayında da zam yapılması söz konusu olabilir. Ekim ayında düşük oranda bir zam; Ocak ayında yüksek bir zam bekleniyor.

Emekliler, maaşlarının düşük olması nedeniyle geçinmekte zorlanıyor. Bu nedenle zammın bir an evvel yapılması isteniyor. Ocak ayında emekli maaşının yanı sıra memur maaşına da zam yapılacak. Aynı zamanda asgari ücrete de zam yapılması bekleniyor.