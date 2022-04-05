Emekliye Bayram Parası Ödemesi Yapılacak! 6500 TL ATM Üzerinden Çekilebilecek. Emekli olan vatandaşlar için bayram parası olarak 6500 TL ye kadar hızlı bir şekilde ödeme verilecek. Emekli olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları için kullanabilecekleri bu paralarda 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaşınız üzerinden alacağınız 6500 TL ödemeyle birlikte sizlerde hızlı bir şekilde sonuç alabilecek ve onaylanan tutar, hemen görebileceksiniz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Halkbank veya Vakıfbank üzerinden alıyor olmanız durumunda bu bankaların internet bankacılığını kullanarak da 6500 tl bayram için verilecek olan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına, online internet üzerinden katılabilirsiniz.

Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, 6500 TL ödeme nasıl olacak?

Kamu bankaları üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden emekli maaşları alması durumunda 6500 TL'ye kadar ödeme imkanı sağlanacak. Nakit kredi olarak bayrama kadar verilecek olan bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin bu bankalar üzerinden emekli maaş alması yeterli olacak.

Size en yakın banka şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden girerek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. Ziraat Bankası Halkbank VakıfBank, emekli kredisi olarak sadece 6500 tl ödeme yapmıyor. Emekli maaşı hesabınız ile kredi kullanabilir başvurunuzu gerçekleştirebilir ve emekli maaş hesabınız üzerinden istediğiniz limitlerde kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, ayrıca, maçlarını bu bankalara taşımaları durumunda da 750 TL'ye varan emekli promosyonlarından faydalanabilecektir.

Nakit ihtiyacı olan kişiler sadece kamu bankalarından bu işlemleri yapmayacak. Akbank Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası, Denizbank ve Finansbank üzerinden de emekli maaş almanız durumunda bu bankaların yapmış olduğu kampanyalara katılarak, hemen ödemenizi alabilirsiniz.