Bu Desteklerden Yalnızca Üreten Çiftçiler Faydalanıyor, Devlet Düğmeye Bastı ve Geri Ödemesiz Hibe Veriyor. Küresel ısınma başta olmak üzere ürünlerin ithalat ile ihracatında meydana gelen problemler sebebiyle çiftçiler, 2022 senesi içerisinde çok zorlu bir dönem geçiriyor. Çiftçilere rahat bir nefes aldıracak ödemesiz destekler, diğer taraftan yeni tarım ve hayvancılık yatırımlarını teşvik etmektedir. İşte karşınızda 2022 senesi içerisinde çiftçilerin devletten alabilecekleri geri ödemesiz destek programları ile bu programların ayrıntıları...

2022 Çiftçilere Kuraklık Desteği Detayları Neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küresel ısınma problemlerinden etkilenen çiftçilere yönelik ekonomik destek sağlamaktadır. Çiftçi kayıt sistemine üye olan bütün çiftçi vatandaşlar, yetersiz yağış sebebiyle %30 veya daha da üzerinde verim kaybı yaşamış olmaları halinde devletten destek ödeneği almaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulmakta olan ve kuraklık desteği şeklinde isimlendirilen bu destek ödemesi ise dekar başına 30 TL ile 100 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çiftçilere kuraklık desteği dekar başına olacak şekilde verim kaybı oranı;

0 olanlara 100 TL,

%90 ile %99 arası olanlara 90 TL,

%80 ile %89 arası olanlara 80 TL,

Yüzde 70 ile yüzde 79 arası olanlara 70 TL,

%60 ile 69 arası olanlara 60 TL,

%50 ile %59 arası olanlara 50 TL,

%40 ile %49 arası olanlara 40 TL,

%30 ile %30 9 arası olanlara ise 30 TL

Olacak şekilde ödeme yapılmaktadır.

2022 Çiftçilere geri ödemesiz gübre ve mazot desteği detayları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilerin en büyük gider kalemlerini oluşturan mazot ile gübre tedarikinde desteklenmesi maksadı ile gübre ve mazot desteğini son zamanlarda sunmaya devam ediyor. Çiftçiler, gübre ile mazot desteği ödemelerinden faydalanabilmek amacıyla yine başvuru yapmıyor. Çiftçi kayıt sistemi üzerinden otomatik bir şekilde bakanlık tarafından çiftçilerin hesaplarına hak sahibi oldukları destek ödemeleri yapılıyor. Bakanlık tarafından mazot gübre destekleri 25 TL ile 72 TL arasında olacak şekilde değişiklik gösteren oranlardan Ödeme işlemi yapılmaktadır.