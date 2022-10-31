Emekliye ay sonu müjdesi! Cumhurbaşkanı açıkladı ve duyurdu! Emekliler alacakları ödemeleri hesaplara attı!

Emekli maaşı alan vatandaşlar, ekim ayı sonuna kadar alabilecekleri ek ödemeleri hesaplarına yatırılmaya başlandı. Daha önce Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullandıysanız ve bu kredilerde, düzenli ödemeler yapıyorsanız sizleri ay sonuna kadar bankadan ve devlet destekli olarak 50000 TL'ye kadar daha düşük faizli krediler ödenmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yapılan duyuru sonrasında özellikle emekli olan vatandaşlara kamu bankaları üzerinden destek ödemeleri verileceği ve 36 ay vadeli verilecek olan bu kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanarak vatandaşların mağdur edilmeyeceği açıklandı.

BAŞVURU NASIL?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halk Bank üzerinden emekli maaş alıyorsunuz ve daha önce kredi kullandıysanız düzenli ödemeler yapan vatandaşlar başvurularını, şubelere gitmeden de istedikleri zaman internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde internet bankacılığı şifresi oluşturarak, 36 ay vadeli 50000 TL kredi başvurunuzu internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Bankalar üzerinden internet bankacılığı şifresi almak istemeyen vatandaşlar ise en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi, ayrıca kredi kullanacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden aldıkları emekli maaş hesapları üzerinden Banka şubelerinden de işlem yapılmaktadır.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Borç kapatma kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar ise banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirecek ve almış oldukları emekli maaş hesapları üzerinden düşük faizlerle diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarını kapatarak destek alabileceklerdir. Borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, uygun kredi faiz oranlarından yararlanarak sizlerde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Borç kapatma kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların kredi işlemleri 5 dakika içerisinde yapılmakta olup, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilmektedir.