Emeklilere Müjde: 4 gün içinde hesabını kontrol eden! 20.000 TL ödeme alacak!

Emekli maaşı alan vatandaşlar, 4 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 20000 TL'ye kadar ödeme alacakları bankaların listeleri yayınlandı. Ekim ayında ve kasım ayında devam edecek olan başvurularda özellikle banka müşterisi olan tüm emekler, 4 gün içinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceklerdir. Maaş müşterisi olmanız durumunda 20000 TL, ödemelerde, sizlere 36 ay vadeli ve düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanları sağlanmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinden, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank

Maaş müşterisi olan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden alacakları bu limitler haricinde daha yüksek limitlerde krediler kullanabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, banka müşterisi olan tüm emeklilere 4 gün içinde 20000 TL ödeme en düşük faiz oranlarıyla birlikte verileceği açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve onaylanan bu kredileri dilediğiniz zaman hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden internet bankacılığı uygulamaları aracılığı ile birlikte de kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler için yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Garanti Bankası Akbank ve Yapı Kredi Bankası

Sadece kamu bankaları üzerinden değil, kamu bankaları haricinde Garanti Bankası Akbank ve Yapı Kredi Bankası gibi bankalar üzerinden de dilediğiniz zaman başvuru gerçekleştirerek, Emekli Kredisi kullanabiliyorsunuz. Emekli maaş hesabınız, Garanti Bankası Akbank veya yapı Kredi Bankası üzerinde olması durumunda emekli maaş hesabınız üzerinden internet şifresi oluşturabilir ve bu bankalardan kredi başvurunuzu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay birşekilde yapabilirsiniz.