Emekliye anında ek ödeme! 35.000 TL oldu! Emeklilere ödemeler hemen yapılacak!

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyada, emekli maaşını kendi bankaları üzerinden alan vatandaşlar, 35000 TL'ye kadar ödeme vermektedir. Son zamanlarda yapılan emekli kampanyalarında en çok tercih edilen bankaların başında gelen Ziraat Bankası, yaptığı kredi kampanyası ile birlikte uygun faizlerle kredi ödemeleri devam edecek. Ziraat Bankası, 35000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda 3 ay ertelemeli olarak kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir.

Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlara ek ödeme olarak 35000 TL verecek...

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, nakit kredi kullanacak olan kişilere banka, belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri yapmaya devam etmektedir.

Kampanyaya katılacak olan vatandaşların emekli maaş almaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden başvuruları gerçekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız...

Ziraat Bankası şubelerine kimliğinizle birlikte gidebilirsiniz.

Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden internet şifresi olarak İnternet Şubesi ve ziraat mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası ATM'si üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve yinede yapmış olduğunu başvurularının sorgulamasını öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden daha önce kredi kullanan ve düzenli ödemeler yapan vatandaşlar için verilecek olan 35000 TL, ödemelerde, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların, Ziraat Bankası müşterisi olması durumunda, diledikleri zaman kredi ödemeleri hesaplarına yatırılmaktadır.