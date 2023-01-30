Alan yaşadı! Emeklilere ek ödeme verileceği, Vakıfbank tarafından da onaylandı! Kimler alacak?

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz ek ödemeleriyle ilgili kamu bankaları destek kampanyaları yapmaya devam ediyor. Emekli maaşınızı eğer Vakıfbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek bankanın yapmış olduğu bu kredi kampanyasına, dilediğiniz zaman katılabilir, kendi emekli maaşı hesabına üzerinden hesaplamalar yaparak, bankadan düşük faizli Emekli Kredisi kullanabilirsiniz.

Emekli maaşınızı, Vakıfbank üzerinden almıyorsanız başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, maaş müşterileri olmaları durumunda maaşlarının 20 katına kadarda yüksek limitli, emekli kredileri, bu bankalar tarafından kullanabiliyorlar. Emekliye kredi veren bankalar arasında en düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yapan VAKIFBANK kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşların sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaya devam edecek.

Vakıfbank Emekli Kredisi Kampanyası...

Emekli Bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, yapmış olduğu bu banka kampanyasında sadece kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlara destek ödemesi vereceğini açıkladı. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşların ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak alabilecekleri kampanyalara katılabilmeleri için banka müşterisi olması isteniyor.

50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda, sizlerde hemen aynı gün içinde işlem yapabilir ve kredi alabilirsiniz. Kredi işlemlerinizi, Vakıfbank üzerinden yapmak istiyorsanız, aynı zamanda internet bankacılığını kullanarak da işlem yapabileceğinizi söylemek isteriz. Banka müşterisi olan vatandaşlar, internet şifresi oluşturarak, bankaların mobil uygulamalarına giriş yapabilirler ve buradan ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Vakıfbank, banka müşterisi olan tüm vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden alacakları nakit kampanyaları ile birlikte diledikleri zaman kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak kullanabiliyorlar.