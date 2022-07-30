Emekliye 9800 TL Ödeme Haberi Gece Geldi! Emekli Olan Hesaplarına Ödemeler Alacaklar

Emekli vatandaşların almış oldukları 9800 TL ödemeleriyle ilgili bankalar üzerinden duyuru paylaşıldı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş hesabınız üzerinden 9800 TL'ye kadar ödeme alabilecek ve bu paraları banka şubelerine gitmeden internet üzerinden de kendi hesaplarınıza kolay bir şekilde yaptırabileceksiniz. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere destek olarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlayacak olan bu bankalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanları sağlanmaktadır. Nakit ihtiyacı olan emekliler, başvurularını, kamu bankaları ve özel bankalar üzerinden yapabilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Devlet bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişilere bankadan 36 ay vadeli 9800 TL ödemeyi, bireysel ihtiyaç kredisi olarak vermektedir. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve emekli maaşınız bu bankalar üzerinden almanız durumunda kredi kullanabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden daha önce hiçbir şekilde kredi kullanmadıysanız daha yüksek limitlerde krediler alabilmeniz mümkündür. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi ödemelerini 5 dakika içerisinde kendi hesabınıza yatıra bilmenizde mümkün olmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın banka şubelerine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Garanti Bankası, 9800 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Garanti Bankası, emekli maaş hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli alabileceğiniz kredi başvurusunu banka şubeleri üzerinden yapabilirsiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ağustos ayı içerisinde de bu paraların ödeneceği duyuruldu. Bu gece itibariyle banka üzerinden başvuru yapacak olan kişiler internet sitesi üzerinden yapmış oldukları başvurular ile birlikte kredilerini internet bankacılığı uygulaması üzerinden kullanabilirler. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almıyorsunuz başvurunuzu gerçekleştirmek için ilk önce maaş, taşıma işlemleri yapmanız istenmektedir.