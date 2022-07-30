Çocuğu olan ailelere PTT ve Ziraat Bankası Üzerinden 600 TL Ödeniyor! Çocuklu ailelere ödemeler hemen yapılıyor

Çocuğu olan ailelere 600 TL yardım parası haberi geldi. Çocuk yardım parası olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenecek olan bu nakit kredilerde doğum yapan ailelere ödemeler çocuk sayısına göre yapılmaktadır. Birinci çocuk, İkinci çocuk ve üçüncü çocuk olarak yapılacak olan bu ödemelerde sizlerde 600 TL'Ye kadar ödemeler alabileceksiniz. Üstelik bu ödemeleri her doğum yapan anne alabilmektedir.

ÇOCUK PARASI NE KADAR?

Çocuk parası alacak olan kişilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenecek olan bu ödemeler çoçuk sayısına göre işlem yapılmaktadır. 2022 yılında henüz bu ödemelere zam gelmezken, geçen seneki fiyat tarifesi uygulanmaktadır.

İlk çocuk için 300 TL.

İkinci çocuk için 400 TL.

Üç ve daha fazla çocuk için 600 TL

ÖDEMELER NEREDEN ALINACAK?

Çocuğu olan ailelerin 600 TL'ye kadar ödeme alabilmeleri için başvuru yapmak gerekiyor. Nakit ihtiyacı olan kişilerin 600 TL ödeme için başvuruları bankaların e-devlet internet sitesi üzerinden yapıldığını söylemek istiyoruz. E-devlet üzerinden yapacağınız başvuru formu sonrasında eğer banka IBAN numarası yazarsanız Ziraat Bankası IBAN numarası kabul edilmektedir. Eğer hesap yazmazsanız adınıza PTT'ye bu ödemeler yatmaktadır. PTT'ye yatacak olan bu ödemeler ile birlikte sizlerde Mayıs 2015 doğum sonrası çocuk dünyaya getirdiyseniz ve bu paraları almadıysanız başvurunuzu yaparak 600 TL'ye kadar çocuk sayısına göre para alabilirsiniz. 2015'den sonra hiç çocuk parası almayan ve 3 çocuğu alan birisi 1300 TL toplu ödeme alacaktır. Başvuruda bulunan vatandaşlar çocuk paralarını başvuru yaptığı ayı takiben bir sonraki ayın 25'inci gününde PTT hesaplarından çekebilir ya da PTT’den alabiliyor.