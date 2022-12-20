Emekliye 8900 TL nakit ödemesi var! Almak isteyenler bu haber size! Son dakika bankadan açıklama yapıldı

Emekli maaş hesabınız üzerinden 8900 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşları, nakit kredi kampanyası yapan Garanti Bankası, emekli olan kişiler için yapmış olduğu bu kampanyada promosyon değil, ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda nakit olarak kullanabileceğiniz 8900 TL, ödemeler için banka şubelerine gitmeden de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerinden faydalanabilmeleri için hemen aynı gün içinde işlem yapacak ve kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak kullanacak.

EMEKLİYE ÖDEME!

8900 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilerin kredi başvuruları bankanın internet bankacılığı uygulamaları üzerinden olabilmesi için öncelikli olarak internet bankacılığı şifresi almanız gerekiyor.

Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde sizlere verilecek olan bu kredilerden, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri daha yüksek limitlerde kredi puanına göre verilmektedir.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız sizler de 36 ay vadeli 8900 TL'ye kadar başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, başvurumuzu gerçekleştirdik, kredi alabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlara belirli şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştiriliyor.

Cep telefonunuz üzerinden indirmiş olduğunuz mobil uygulama üzerinden emekli maaş hesabınız aracılı ile birlikte kullanabileceğiniz 8900 TL ödemeler haricinde banka sizlere emekli promosyonu Yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve yüksek limitli borç kapatma kredisi ödemesi de vermektedir.