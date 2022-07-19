Cumhurbaşkanı başkanı onaylı emekli ödemesi gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bayramdan sonra emekliler için başlatılacak olan yeni kampanyada işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmış olduğu bir televizyon programında bayramdan önce kamu bankalarının bayramdan sonra ihtiyaç kredilerini emekliler için kolay bir şekilde vereceğini duyurdu. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda kamu bankaları üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapabilecek ve nakit kullanabileceksiniz.

Emekli Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapmış oldukları kredi kampanyası duyurusu sonrasında başvurularını gerçekleştirerek bu bankalar üzerinden 36 ay vadeli 50.000 TL kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar Cumhurbaşkanı onaylı bu Kredi kampanyasına katılmak için daha önce bu banka üzerinden kredi kullanmış olması ve düzenli Ödemiş olması gerekiyor. Banka şubelerine giderek veya bankanın internet sitesi üzerindeki emekli kredisi başvuru formunu doldurarak da işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. 36 ay vadeye kadar ödenecek olan bu kredilerde banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar için ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapılacak.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak verecekleri bu kredilerde düşük faiz oranlarının yanı sıra diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlanmanıza yardımcı olacaktır.