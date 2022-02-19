Ziraat Bankası Açıkladı! Devlet Destekli Nakit Ödemesi 0.49 İle 15000 TL Ödenecek. Devlet bankası olan Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara 0.49 faiz oranları ile 15.000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu kampanya ile birlikte vatandaşlar 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri 15.000 TL kredi için 36 ay vadeye kadar işlem yapıyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa Ziraat bankası'nın yapmış olduğu 0.49 faiz oranları ile kredi kampanyasına katılabilir.

Ziraat Bankası vermiş olduğu bu Kredi kampanyasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin daha önce kendi Bankası üzerinden kredi veya kredi kartı kullanmış olmasını ayrıca bankadan maaş alan bir müşteri olmasını istemektedir. Bu şekilde başvuru yapan vatandaşlar İhtiyaç Kredisi olarak alacakları 0.49 faiz oranlı kredi için 36 ay vadeye kadar 15.000 TL nakit kredi kullanabilir.

15.000 TL nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu kampanyaya başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 0.49 faiz oranları ile 15.000 TL kredi kullanmak için banka resmi internet sitesine giriş yaparak buradan Kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası 0.49 faiz oranları ile vermiş olduğu 15.000 TL İhtiyaç kredisinde internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde Kredi sonuçlarını gösterecek mesajı kişinin cep telefonu numarasına gönderecektir.

Kredi başvurusu için ayrıca Banka hesabı olan vatandaşlar internet şifresi olarak Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak buradan nakit kredi başvurusunda bulunabilir onaylanan krediyi Kendi hesabına yatırabilir. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurusu onay olması durumunda hızlı bir şekilde hesabınıza para yatırılacaktır. Ayrıca mobil uygulama üzerinden 15.000tl üzerinde de işlem yaparak nakit kredi kullanabilirsiniz.