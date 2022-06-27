Emekliye 5000 TL Ödeme 3 Gün Sürecek! Sorgulama Yaptığınızda Hemen Ödeme Alacaksınız

Emekli olan vatandaşlar için 5000 TL'ye kadar ödeme almak isteyenlere 3 gün sürecek olan yeni bir nakit kampanyası başlatıldı. Ziraat Bankası kredi kampanyası için duyuru yaptıktan sonra Akbank ve Denizbank'ta bu kampanya için onay vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Akbank ve Denizbank, yapmış oldukları emekli kampanyasında 5000 TL'ye kadar ödeyecekleri bu nakit kredi kampanyası için bireysel tüketici kredisi başvurusu yapmanızı istemektedir.

5000 TL Ödeme

Başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden emekli maaş alması şartı ile bu bankalardan istedikleri zaman kullanabilecekleri gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına hemen katılabiliyor. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra alacağınız 5000 TL kredilerde 12 ay vadeli, 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli olmak kaydı ile 3 tane kredi paketi sizleri beklemektedir. istediğiniz paketi seçtikten sonra sizlerde başvurunuzu gerçekleştirebilecek onaylanan tutarı, ayni gün içinde kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanya haricinde ayrıca, başvurularını gerçekleştirecek olan yemeklere, kredili mevduat hesabı da vermektedir.

Başvurular Bankanın İnternet Sitesinden ve SMS ile!

Ziraat Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden 5000 TL başvuru yapmak isteyen emekliler, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsak, banka şubelerine gitmeden internet siteleri üzerinden başvurularını hızlı bir şekilde yapabilmektedir.

Ziraat Bankası, 5000 TL emekli kredisi kullanmak isteyenler en yakın banka şubesine giderek, internet bankacılığını kullanarak veya bankanın internet sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir. 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilir.

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan emeklilerin emekli maaş almaları durumunda hemen internet bankacılığı şifresi alarak, Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilirler ve buradan nakit kredi başvurusunda bulunabilirler. Akbank Direkt uygulaması haricinde ayrıca cep telefonunuz üzerinden mesaj kısmına girdikten sonra kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda da Akbank, sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacaktır.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 30 80 numarasına gönderin. Banka size yeni ihtiyaç kredisi, kampanyamıza katılmanız durumunda kredi puanınıza göre daha yüksek limitlerde kredi onayı vermektedir.