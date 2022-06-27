Beş Bin TL Ödeme İçin Kredi Notuna Bakılacak: 2 Banka Bugün Başlattı!

5000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak için banka kredi puanı uygun olan vatandaşlara, Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden 36 ay vadeli ödeme verileceği açıklandı. 5000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve özel bankalar üzerinden bu kredileri düşük faiz oranlarıyla almak istiyorsanız, banka kredi puanınız Denizbank'tan kredi almak için 1300 ve üzeri, Garanti Bankası üzerinden ise 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Denizbank ve Garanti Bankası, resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyurular ile birlikte 36 ay vadeye kadar alacağınız bu kredilerde 3 ay erteleme yapma imkanı da sizlere sunulmaktadır.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, 5000 TL ve ayrıca üzerinde kredi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz ve cebimde kredi kampanyasına katılarak, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler, ücretli bir mesaj atması gerekiyor. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız ücretli bir mesaj ile birlike kredi kullanmak isteyen kişiler, 36 ay vadeli olarak hemen 5 dakika içerisinde sonuç alabilecek ve onaylanan tutara anında kullanabilecek.

Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak ve onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde eğer mobil uygulama kullanıyorsanız, hesabınıza yatırmış olacaksınız. Sadece bankanın SMS Kredi Servisi değil, bankadan internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurunuzu istediğiniz zaman yapabilir ve ayrıca, müşteri hizmetleri numarası üzerinden kredi başvuru sonucunu öğrenebilirsiniz.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak istiyorlarsa, 3 ay ertelemeli olarak kredi başvurusunu en yakın Garanti Bankası şubesinden yapması gerekiyor. Sadece bireysel ihtiyaç kredisi olarak hizmet vermek isteyen Garanti Bankası, sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerlerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmasını istemektedir. Destek kredisi almak istiyorsanız sizlerde en yakın Garanti Bankası şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilir veya bankanın internet sitesine gelerek buradaki başvuru formunu doldurarak da garanti Bankası üzerinden verilen düşük faizli kredi kampanyasına katılabilirsiniz.