Emekliye 5 bankadan yeni kampanya, Emekli maaş hesabınız üzerinden 70.000 TL ödeme verilecek, İsteyen Borç Kapatabilir

Emekliye müjdeli haber yine verildi. Emekli maaşı alan kişilere bu sefer 5 özel banka kampanya yaptı. Sizler için hazırladığımız bu haberde, hem ihtiyaç hem de borç kapatma kredisi alacağınız bankaların listesini yayınladık.

Emekli maaşı alan kişilere kredi veren bankalar üzerinden işlem yapacak olan kişilerin bankalar genellikle maaş taşımasını istemektedir. Eğer maaş taşıma işlemleri yapmayacaksanız bankadan kredi alabilmeniz için kredi notunuzun yüksek olması istenmektedir. 70 yaşına kadar olan emekliler için kredi veren bankalar şu şekilde...

YAPI KREDİ BANKASI

Özel bankalar arasında 70.000 TL emekli kredisi verecek olan Yapı kredi bankası 24 ay vadeye kadar sizlere işlem yapmaktadır. Bankadan kredi almak için başvurunuzu yapmak istiyorsanız, başvurunuzu SMS ile hemen yapabilirsiniz. BİREYSEL TC KİMLİK ve AYLIK gelir yazarak 4411 numarasına mesaj atmanız durumunda bankadan kredi başvurusu yapmış olacaksınız.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden mobil uygulama kullanan ve SMS ile başvuru yapan kişilere hemen ödemeler verilmektedir. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler TC KİMLİK numarasını 5030 numarasına gönderebilirler. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. TC kimlik numaranızı 5030 numarasına gönderdiğiniz zaman otomatik olarak sorgu yapılacak ve ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız,başvurunuzu yaptıktan hemen sonra kredi kullanabilmeniz için banka şubelerine gidebilirsiniz. Ayrıca emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere banka mobil uygulama üzerinden de 24 ay vadeye kadar 70.000 TL ödeme vermektedir.

AKBANK

Akbank direkt uygulamasını kullanan emekliye başvuru yapmak kaydı ile kredi imkanı sağlayan Akbank, KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına göndermeniz durumunda da SMS ile başvuru almaktadır. Akbank ayrıca banka şubelerinden de kimlikle gelir belgesiz olarak 70.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır.

ING BANK

ING bank üzerinden emekli kredisi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verecek. ING bank resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki kredi başvuru formunu doldurabilir veya size en yakın ING bank şubesine giderek 70.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bankadan onay alan kişilere ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.