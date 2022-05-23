Emekliye 5 Banka Ortak Müjde Verdi; 20.000 TL Ödeme Yapılacağı Resmi Olarak Açıklandı

Emekli olan vatandaşlara 20.000 TL'ye kadar nakit verecek olan 5 banka ortak bir duyuru yayınladı. Acil sıkıntılı dönemlerinde bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank Denizbank ve Akbank başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda düşük faiz oranları ile kredi vereceğini açıkladı.

5 bankanın yapmış olduğu kampanyada 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar acil kredi dönemine göre hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilmektedir.

Emekli vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek Kredi alabilecekleri bu kampanyaya katılabilmeleri için maaş almış olduğu banka şubesi üzerinden başvurusunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Emekli maaşı 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler onaylanan kredi tutarı kadar kredilerini anında hesaplarında yatırabilmeleri için bankanın internet bankacılığında kullanması gerekmektedir. Emekli olan vatandaşlığa 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabilecektir.

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar SMS atarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredim yazımı boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. Emekli maaşınız bu bankadan alıyorsanız sizlere özel olarak hazırlanmış olan Kredi paketinden yararlanacak ve düşük faiz oranlarından hızlı bir şekilde Kredi kullanmış olacaksınız.

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar ise bankadan almış oldukları internet bankacılığı şifresi ile birlikte hızlı bir şekilde işlemlerini banka şubelerine gitmeden bankanın mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. Akbank direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar acil kredi dönemlerinde hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorlarsa masrafsız ve gelir vergisi olarak verilecek emekli kredilerini istedikleri zaman internet bankacılığına girerek kullanabilir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler hızlı bir şekilde işlemlerini yapmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek Kredi kullanabiliyor.