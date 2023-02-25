Bu Kampanya Yüzü Ve Cebi Güldürecek! Tüm Müşterilere 1000 TL Ödeme

O banka milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek. Müşterilerine 1 000 TL ödeme yapıyor. Kampanyayı duyan bankaya hücum ediyor. Herkesin merak ettiği o kampanyanın detaylarını sizlere için araştırdık…

Bankalar tarafından gerçekleştirilen kampanyalar vatandaşın ilgisini çekiyor. Herkesin yüzünü güldürecek kampanyaya imza atıldı. Banka müşterisi olan herkes 1 000 TL tutarındaki ödemeden faydalanabilecek. Online yöntem ile müşteri olan vatandaş kampanyadan faydalanabilecek. Kampanyaya katılım sağlamak için şartlar açıklandı. İşte kampanyaya ait detaylar…

Müşteri Olan Herkes Kazanıyor



Garanti BBVA müşterisi olan herkese ödeme yapıyor. Müşterilerinin yüzünü güldüren kampanyaya imza attı. Mobil uygulama üzerinden başvuru yapan banka müşterileri 1 000 TL tutarında ödeme alacak. Dijital kanallar üzerinden temassız müşteri teknolojisini kullanan vatandaşlar, Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvuruları kapsamında 1 000 TL ödeme yapacağını müşterilerin duyurdu. 20 Mart tarihine kadar tek seferde yapılan 1 000 ve üzeri harcamalarda Bonus verilecek.

Kampanya kapsamına Garanti Bonuslar ile Money Bonus başvuruları dâhil edilmiyor. Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus ile yapılan harcamalar da kampanya dışı sayılıyor. Kazanılan bonuslar, 25 Mart ile 25 Nisan tarihleri arasında kullanılabilecek. Elde edilen Bonuslar en çok kazanım sağlanan karta yükleniyor. Belirtilen tarihlerde kullanılmayan bonuslar geri alınacak.

Garanti Bankası tarafından uygulamaya koyulan kampanya müşteri bazlı olarak sadece 1 000 TL bonus kazanılabilecek. Düzenli ödeme talimatları, otomatik ödemeler ile vergi ödemeleri kullanım dışı tutuluyor.

Kampanyada internet üzerinden yapılan harcamalar kabul edilirken, internet siteleri üzerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar kapsam dışı tutuluyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bankanın internet sitesini ziyaret edebilir.