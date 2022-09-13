Emekliye 3000 TL Müjdesi Geldi! Emekli Maaş Hesabınıza Hemen Ödeme Alacaksınız

Emekli maaş hesabınız üzerinden 3000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında sizlerde devlet destekli olarak 3000 TL'ye kadar ödemeleri kamu bankaları üzerinden alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden almış olduğunuz 3000 TL, başvurularda ilk taksit ödemenizi 90 gün erteleme yaparak da kredi kullanma imkanı sizlere sunacaktır.

Ziraat Bankası, 3000 TL ödeme başvurusu

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilecek internet bankacılığı uygulaması kredisi başladı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi işlemlerini yapmak isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar bu işlemler gerçekleştirilerek, kredi imkanı sağlanmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir ve onaylanan krediyi istediğiniz zaman hesaplarınıza yatırılarak kullandırılmaktadır.

Denizbank, Akbank, 3000 TL ödeme başvurusu

Denizbank ve Akbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar da 3000 TL'ye kadar ödeme olabilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 3000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler, Denizbank, Akbank üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa öncelikli olarak banka hesapları aracılığı ile birlikte almış oldukları internet bankacılığı şifresini kullanması gerekiyor. Denizbank ve Akbank üzerinden kredi işlemlerinden faydalanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileri, onaylanan kredi tutarı hakkında bilgiler SMS ile sizlere gönderilmektedir. Denizbank ve Akbank üzerinden kredi almak isteyen emekliler ayrıca banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden bankacılık işlemlerini ve kredi kartı başvurularında yapabilmektedir.