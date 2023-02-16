17-28 Şubat en az 11.250 TL maaşla ortaöğretim mezunu silahlı ve silahsız özel güvenlik alımı yapılacak! İşte şartlar

Türkiye’nin birçok kentinde İŞKUR üzerinden silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı yapılacak. En az lise mezunu olan vatandaşlar online olarak başvurularını gerçekleştirebilir.

Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları yayınlanmaya başladı. Türkiye’nin birçok bölgesinde güvenlik görevlisi alımları yapılacak. İŞKUR bu yıl de milyonlarca kişiyi iş sahibi yapıyor. Yayınlanan ilanlar arasında güvenlik görevlisi alımları da bulunuyor. Binlerce işsiz adayı güvenlik görevlisi alım ilanlarını inceliyor. Silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi alımlarında istenen kriterleri karşılamanız yeterli olacaktır.

Silahlı Ve Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Alımı

Günümüzde farklı şehirlerde istihdam alımlarına devam ediyor. Özel ve kamuda güvenlik görevlisi alımları sürüyor. En az lise mezunu olanlar başvurularını yapabilior. Başvuru gerçekleştirmek isteyen adaylar İŞKUR sayfasını ziyaret ediyor. İnternet üzerinde güvenlik görevlisi ilanlarını inceleyerek en doğru işe karar verebilirsiniz.

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL) 00007291592

16.02.2023



Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

Özel / Daimi

10 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: KOCAELİ / GEBZE) 00007289240

16.02.2023

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Özel / Daimi

2 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR) 00007279520

16.02.2023



Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: HATAY / DEFNE) 00007280486

16.02.2023



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