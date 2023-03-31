Emekliye 25.000 TL ödeme verilecek, yarın sabah başlayacak

Emekli maaşı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanya 25.000 TL olarak Yapı Kredi Bankası tarafından duyuruldu. 25.000 TL Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyada emekli maaşı bu bankalar üzerinde olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri verilecektir. 25.000 TL Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için şubelere gitmeden Kredi başvurunuzu artık Cep telefonunuz üzerinden indirmiş olduğunuz mobil uygulama ile birlikte de kolay bir şekilde alabiliyorsunuz.

25 bin TL Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara belirli uygulanan bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak kredi puanı yüksek olması durumunda başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak kolay bir şekilde yapabilmektedirler.

EMEKLİYE KREDİ ÖDEMELERİ

Emekli maaşı alan vatandaşlar 25.000 TL ödeme almak istiyorsa başvurularını bankalara gitmeden hemen cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabilmektedir. Bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

25.000 TL ihtiyaç kredisi ödemesi almak isteyen vatandaşlar Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte de bu kampanyalara katılabilmektedirler. Emekli maaşı hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız özellikle bu banka üzerinden yapılacak olan Kredi başvurularında sizlere 3 ay ertelemeli kredi ödemesi hemen aynı gün içinde en düşük faiz oranları ile birlikte ödenerek kullandırılır.