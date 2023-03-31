PTT personel alımı Nisan ayında mı başlayacak? PTT 50 bin personel alımı genel şartları belli oldu!

PTT 50 bin personel alımı genel şartları belli oldu! PTT personel alımı Nisan ayında mı başlayacak? PTT kapsamında işe girmek isteyenler için son dönemde yayınlanan duyurular büyük bir merak konusu oluşturuyor. Sınavsız olarak 50 bin personel alımı yapacağını açıklayan PTT, başvuruların ne zaman alınacağı konusunda bekleyiş sürdürülüyor. Alım sürecinde avukat, mühendis, büro görevlisi, mimar, giriş elemanı ve dağıtıcı eleman gibi farklı kadrolara yerleştirilecek kişiler aranmaktadır. Mayıs ayında gerçekleştirilecek alıma başvuru yapmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak kişilerin, genel şartların yanı sıra başvuracakları pozisyona özel şartları da yerine getirmesi gerekiyor. KPSS şartı aranmayan ve sınavsız yapılacak bu alımlarda adayların, otuz beş gün içinde herhangi bir gazete, dergi ya da internet sitesinde ilan edilen yayınlardan almamış olması gerekiyor. Bununla birlikte başvuru yapacak kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi beklenir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlikle ilişkisi olmamak,

18 yaşından büyük, 35 yaşından küçük olmak,

Mesleği yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu taşımamak,

Arşiv ve güvenlik soruşturmasını temiz çıkarmak,

Kamu haklarından yasaklı durumda olmamak,

Başka kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

Daha önce bir kamu kurumunda çalışmış ise işten çıkarılması disiplin cezası ile olmamak,

Akıl sağlığı yerinde olduğuna dair sağlık kurulu raporu almak,

İlgili kadro için özel şartları yerine getirmek,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT, sınavsız girişler için ilanları yakından takip etmenizi önermektedir. Alımların ne zaman yapılacağı konusunda henüz net bir tarih açıklanmamıştır. Ancak kurumun, 2023 senesine kadar 50 bin kadar personel alımını gerçekleştirmesi beklenmektedir. Son üç senedir alım yapmayan PTT, bu sene daha fazla personel kabul etmesi bekleniyor. Kariyer hedefinde olan binlerce kişi, başvuru şartlarını ve kadroları yakından incelemektedir.

Anlık Olarak Bilgi Vereceğiz

Başvuru yapacak adaylar için aranan şartlar ve tüm detaylar henüz netleşmemiş durumda. Ancak ilan yayımlandığında, adayları anlık olarak haberdar edeceğiz.

haber24.com özel haber