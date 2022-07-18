Banka kartı Olan Vatandaşlar Dikkat! Duyuru Yapıldı! 15 Ağustos Son Tarih Olarak Belirlendi

Ziraat Bankası müşterilerine detaylı bilgi verildi. Banka, benzin kampanyasıyla ilgili tüm bilgileri yayınladı. Yapılan açıklamada, M Oil istasyonlarında çeşitli günlerde ve tek seferde yapılacak 200 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt veya otogaz alışverişine 50 TL Bankkart Lira hediye edileceği belirtildi. Kampanya 15 Ağustos tarihinde bitecek…



Kampanyanın Tüm Detay Ve Şartları



Bankkart anlaşmalı M Oil istasyonlarında 1 Temmuz-15 Ağustos 2022 tarihleri ​​arasında Bankkart POS istasyonlarında çeşitli günlerde ve tek seferde yapılan 200 TL ve üzeri dördüncü benzin veya otogaz alımına 50 TL Bankkart Lirası hediye edilecektir. Kampanyanın geçerli olabilmesi için satın alma yapmadan önce kampanyaya katılım gerekmektedir. Kampanyaya katılım Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS ile mümkündür. SMS ile katılım için Bankaya kayıtlı Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom mobil cihazından MOIL yazıp 4757'ye göndermeniz gerekmektedir. KKTCell operatörlerine kayıtlı müşterilerin ise 905327524757 numarasına SMS göndermeleri gerekmektedir. SMS göndermek ücretsizdir. Müşteriler kampanyaya sadece bir kez katılabilirler ve toplam 50 TL Bankkart Lirası kazanmaya hak kazanırlar.



Bankkart Liralar 25 Ağustos Tarihinde Yüklenecek



25 Ağustos 2022'de kampanya şartlarını yerine getiren tüketicilere Bankkart Lirası yüklemesi yapılacak. 15 Eylül 2022 tarihine kadar Bankkart anlaşmalı M Oil istasyonları, kazanılan Bankkart Lirasını benzin veya diğer akaryakıt alımlarında kabul edecek. Kampanya aynı gün içinde yapılması gereken 200 TL ve üzeri harcamalardan sadece birini kapsayacaktır. Kampanyaya katılım sonrası Bankkart POS'undan işlem yapılmalıdır. Kampanya katılım talebi banka sistemine ulaştıktan sonra gerçekleşen işlemler dikkate alınır. 15 Eylül 2022 tarihine kadar kullanılmayan Bankkart Liralarına 16 Eylül 2022 tarihinde silinecek. Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak ve Bankkart Business müşterilerine kampanya süresince hem kredi hem de banka kartı özellikleri sunulacaktır. Kampanya, Bankkart Ücretsiz kartlarını içermez.



Asıl kartınız varsa kampanyaya katılabilirsiniz. Ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar, asıl kart sahibi müşterinin harcama toplamına dahil edilecektir. Kampanyaya Bankkart Lirası ile yapılan alışverişler ile iptal ve iade işlemleri dahil değildir. Kampanya süresince yapılan işlemlerin iptali veya iadesi durumunda tahsis edilen Bankkart Lirası iade edilecektir. Kalan tutar, Bankkart Kumbarasında bunu karşılayacak kadar Bankkart Lirası olmaması durumunda hesaptan veya kredi kartından tahsil edilir. Kampanya sadece anlaşmalı M Oil istasyonları için uygundur.



Ziraat Bankası 200 Bin TL Veriyor



Ziraat Bankası, emekli maaşını banka aracılığıyla alan kişilerin 200.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi başvurularını kabul edecek. Temmuz ayı sonuna kadar başvurularını bitirmek isteyen vatandaşlar, işlemlerini 36 ay vade ile gerçekleştirerek 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirken, 50.000 TL ile 100.000 TL arasında kredi işlemi yapacak olanlara 24, 100.000 TL üzeri krediler için 12 ay vadeli kredi sunulacak. Başvurunuzu Ziraat Bankası emeklilik hesabınızdan yaptığınız için krediniz onaylandıktan sonra 5 dakika içerisinde işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilir ve sonucunu öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası maaş ve taşıma işlemlerinizden sonra emekli maaşınız varsa bu banka üzerinden başvuruda bulunabilecek veya 20000 TL ihtiyaç kredisi işlemi gerçekleştirebileceksiniz.



200.000 TL Nakit Başvurusu



Ziraat Bankası emeklileri 200000 TL'ye kadar kredi kullanmak isterlerse, başvurularını yaparak şartları sağlamaları halinde işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilirler. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası'ndan alıp ve bu hesabı kullanarak başvuruda bulunmak isterseniz, internet bankacılığı uygulamasını kullanarak 5 dakika içinde dilediğiniz an başvurunuzu yapabileceksiniz. Sonrasında ise kredi başvurunuz onaylanırsa, hesabınıza ödeme alabileceksiniz.