Emekliye 2000 TL Ödeme Başladı, Hesaplarınızı Kontrol Edin

Emekli olan kişileri 2.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme yapılacak. Emekli olan kişiler 2000 TL ödemeleri bugün itibarıyla hesaplarından alabilecekler. Emekliye son dakika bankalar üzerinden yapılan kampanya ile birlikte 2000 TL'ye kadar artı para verileceği duyurdu.

Emekli olan kişiler bu paraları kendi emekli maaşları hesaplara üzerinden alabilecekler. Son zamanlarda bankalar üzerinden yapılan bu kampanyalar oldukça tercih edilen kampanyalar arasında gösterilmektedir.Emekli maaşı aldığınız hesap üzerinden bu işlemleri yapabilirsiniz. Her bankanın kendine göre ayrı bir kampanyası bulunmaktadır. Hangi bankadan emekli maaşı alıyorsanız o bankanın mobil uygulaması üzerinden artı para başvurunuzu yapabilir ve hesabınıza artı para olarak en az 2 bin TL yükleyebilirsiniz. Kredi notunuz yüksek ise daha yüksek limitler de artı para yüklenmektedir.

Kamu bankalarından maaş alanlara 2000 TL artı para

Kamu bankalarından emekli maaşı ve çalışma maaşı alan kişiler 2.000 TL'ye kadar artı para imkanı sunulmaktadır. Kamu bankaları üzerinden verilen bu kampanyada iki bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödemenizi artı para olarak hesabınıza yükleyebilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler kendi emekli maaşı aldıkları banka hesap üzerinden almış oldukları internet bankacılığı şifresi ile birlikte 2000 TL başvurusunu mobil uygulama üzerinden yapabilirler. Kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan kişilerin artı para haricinde emekli promosyonları da 750 TL'ye kadar ödenmektedir. Eğer ilk defa maaşınızı bu bankaya taşıyacaksınız 2750 tl ye kadar da ödeme olabiliyorsunuz.

Özel bankalardan da maaşların hesabına artı para yüklenecek

Emekli maaşınızı eğer özel bankalar üzerinden alıyorsanız artı para imkanından da faydalanacaksınız. Bankalar üzerinden emekli maaşı alan kişiler artı para imkanlarından faydalanabilmeleri için internet bankacılığı üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yapması gerekiyor.

Denizbank Garanti Bankası ve Akbank üzerinden emekli maaşı alan müşteriler 2000 TL artı para haricinde 1750 liraya kadar emekli promosyonu ve 100.000 TL ye kadar da ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Özel bankalar üzerinden alacağınız emekli maaşımız üzerinden birden fazla kampanya bulunmaktadır. Bu kampanyaları öğrenmek için bankanın resmi internet sitesine girebilirsiniz.